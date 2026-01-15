ËÌÅÍ¾½¡¢É×¡¦º´¡¹ÌÚ·ò²ð¡õÂ¹Ì¼¤Î¡È¼ê¤Ä¤Ê¤®¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡Ö¤¸¡¼¤Á¤ã¤ó¥á¥í¥á¥í¡×
¡¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´¡¹ÌÚ·ò²ð¡Ê59¡Ë¤È¡¢¡È¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¡Ê¤¹¤º¡¦2¡Ë¤Î¡È¼ê¤Ä¤Ê¤®¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¸¡¼¤Á¤ã¤ó¥á¥í¥á¥í¡×É×¡¦º´¡¹ÌÚ·ò²ð¡õÂ¹Ì¼¡¦¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¡È¼ê¤Ä¤Ê¤®¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¡Ø¤¸¡Á¤Á¤ã¤ó¹Ô¤³¤¦¤«¡Á¡Ù¤È¡ÄÂ¹¤Ë¼ê¤ò·Ò¤¬¤ì¤Æ¤¸¡¼¤Á¤ã¤ó¥á¥í¥á¥í¡×¤È¡¢¶õ¹Á¤Ç¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®Êâ¤¯º´¡¹ÌÚ¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢´Å¤¨¤óË·¤Î¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤Ë»ä¤â¥á¥í¥á¥í¡Ê¤á¤Ã¤Á¤ã½Å¤¿¤¤¤±¤É¡Ë¡×¤È¡¢°¦¸¤¤È¼«¿È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÉ¤¤»ö¤Å¤¯¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
