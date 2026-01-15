BLACKPINK¡¢3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEADLINE¡Ù¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ªÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
BLACKPINK¤¬¡¢3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEADLINE¡Ù¤ò2·î27Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£1·î16Æü10»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
ËÜºî¤Ï¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¤Ë¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥ÖÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤¬ÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤â·èÄê¡£¤Ê¤ª¡¢1·î16Æü10»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.27 ON SALE
MINI ALBUM¡ØDEADLINE¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
