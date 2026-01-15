King Gnu¾ïÅÄÂç´õ¤¬¸«¤»¤¿¡ÈÁÇ´é¤Î20Ëç¡É¡ª¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶°î¤ì¤ëÌÜÅª¤Ê¤Î¹¤ÎµÏ¿¤Ë¡Ö¼Ì¿¿ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥µ¥¤¥³ー¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
King Gnu¤Î¾ïÅÄÂç´õ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤«¤é2026Ç¯¤ÎÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¡ÈÌÜÅª¤Ê¤Î¹¡É¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing Gnu¾ïÅÄÂç´õ¤¬¸ø³«¤·¤¿¡ÈÌÜÅª¤Ê¤Î¹¡É¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¾ïÅÄÂç´õ¡Öº£Ç¯¤Ïµ¤ÐÖ¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤½¤ì¤é¤ÈÀ¸¤¤Þ¤¹¡×
¾ïÅÄ¤Ï¡¢¡ÖAIZOÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢1·î9Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂçÊÑÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£µîÇ¯Êë¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÌÜÅª¤Ê¤Î¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤Ö¤é¤Ö¤é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¹ÔÆ°¤ÎÊó¹ð¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÌÜÅª¤Ê¤Î¹¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢20Ëç¤ËÅÏ¤ê¾ïÅÄ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Üー¥Àー¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥È¥é¥ó¥¯¥±ー¥¹¤Ë¹ø¤ò³Ý¤±¡¢Â¤òÉâ¤«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÁë¤«¤éÇÁ¤¯·Ê¿§¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¤ä±Ø¤Î¥Ûー¥à¤òÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡Ê8ËçÌÜ¡Ë¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤Ç¤Î¼«»£¤êÆ°²è¡Ê10ËçÌÜ¡Ë¡¢¥Ñー¥«ー¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥Ç¥Ë¥à¡õ¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç³¹¤ËÐÊ¤à»Ñ¡Ê11ËçÌÜ¡Ë¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¡õ¥Ë¥Ã¥È¡õ¥Ç¥Ë¥à¡õ¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¤Î»Ñ¡Ê15ËçÌÜ¡Ë¡¢Äí¤ò¶Ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¡Ê19ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¡£¤É¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¡ÉÁÇ¤Î¾ïÅÄ¡É¤Î»Ñ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÌÜÅª¡¢¹çÍýÀ¡¢Àµ²ò¡¢°ÕÌ£¤ÈÅú¤¨¤òµá¤á²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î°¤¤ÊÊ¡© °ì¼ï¤Î¸½ÂåÉÂ¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£Áµ¤ÈÆä¡¢É´È¬¤ÎÈÑÇº¡¢°¦¤ÈÁþ¤È¡¢°ÕÌ£¤ÈÌµ°ÕÌ£¡¡º£Ç¯¤Ïµ¤ÐÖ¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤½¤ì¤é¤ÈÀ¸¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤òµ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Öµ×¡¹¤Ë²È¤Ëµ¢¤êÃå¤¤¤¿¤é¡¢·ÈÂÓ¤Ë¤ÏÎ¯¤Þ¤ê¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿Ï¢Íí¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¹ÔÀ¯¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ê»æ¤¿¤Á¡£½Â¡¹¤ÈÌÜ¤òÄÌ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÈÀ¸³è¡£À¸¤¤ë¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âº¤Æñ¤À¤ï¡¡¤Û¤ó¤È¤ß¤ó¤ÊÀ¨¤¤¤Í¡¢Æñ¤·²á¤®¤ë¤¼¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤ÈÎ¹¤ò½ª¤¨¤Æ¸½¼Â¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤¿¿´¶¤âÄÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Æ¤ÊÌõ¤ÇÂçÊÑÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤Þ¤â²¶¤¿¤Á¤â°ìÆ±ÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£2026Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¥é¥Ö¡×¤È²þ¤á¤Æ¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¼Ì¿¿ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Öµ¤ÐÖ¤ÊÎ¹¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎ¹¤Î°ì¥³¥Þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÎ¹¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£