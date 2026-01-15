HANA¤¬½ãÇò°áÁõ¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡ª¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë7¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯²Ä°¦¤¹¤®¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
HANA¤¬½ãÇò¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤ËÈ¿¶Á¡ªÇò°áÁõ¤ÇÑ³¤²¤ËÐÊ¤àHANA¤Î7¿Í¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØLula Japan CHANEL CHANCE Issue¡ÙÉ½»æ²èÁü
¢£Çò°áÁõ¤Ç¥Ô¥å¥¢¤ËÐÊ¤àHANA¤Î7¿Í
¤³¤ì¤Ï1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢»¨»ï¡ØLula Japan¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¹æ¡ØLula Japan CHANEL CHANCE Issue¡Ù»£±Æ»þ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¡£»ïÌÌ¤Ç¤ÏCHANEL¡Ê¥·¥ã¥Í¥ë¡Ë¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡ÖCHANCE¡×¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢HANA¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Èー¥êー¡ÖHANA Unveils the New Self¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉáÃÊ¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÏÇ÷ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊHANA¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥àー¥Óー¤Ç¤Ï°õ¾Ý¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¡¢7¿Í¤¬½ãÇò¤Î°áÁõ¤òÅ»¤¤¡¢ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÑ³¤²¤Ê¥àー¥É¤ä¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥¯¥ë¥¯¥ë¤ÈÉñ¤¦ÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅ·»È¤Î¤è¤¦¤À¡£È±¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿NAOKO¡Ê¥Ê¥ª¥³¡Ë¤Î¥Ñー¥×¥ë¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤ä¡¢YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¤Î¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤Ë¤âÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊHANAºÇ¹â¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÑ³¤¤´¶¤¸¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡×¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë7¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÍÅÀº¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÇØÃæ¤Ë±©¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡©¡×¡Ö¥ô¥¡ー¥¸¥ó¡¦¥¹ー¥µ¥¤¥º¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡Ö¤¯¤é¤Ã¤¿¡×¡ÖÅ·»ÈÂç½ÂÂÚ¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£