¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é2DAYS¤ÎBlu-ray¡õDVDÈ¯Çä·èÄê
¶¿¤Ò¤í¤ß70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025Ç¯10·î18Æü¡¦19Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ØHiromi Go at Nippon Budokan 2025 ¡ÈTHE GREATEST 70 SONGS¡É¡Ù¤¬¡¢Blu-ray¡õDVD¤È¤·¤Æ3·î4Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£´¶Æ°Åª¤Ê2Æü´Ö¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿
1972Ç¯8·î1Æü¤Ë¡ÖÃË¤Î»Ò½÷¤Î»Ò¡×¤Ç¥ì¥³ー¥É¥Ç¥Ó¥åー¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é53Ç¯¡¢¾ï¤ËºÇÁ°Àþ¤Çµ±¤Â³¤±¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡¦¶¿¤Ò¤í¤ß¡£º£²ó±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Ç70¶Ê¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÄ©Àï¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖÃË¤Î»Ò½÷¤Î»Ò¡×¤«¤éÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤ª²Ç¥µ¥ó¥Ð¡×¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·-¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó-¡×¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¥Ò¥¹¥È¥êー¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¹ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿ºÇ¿·¥Ð¥éー¥É¶Ê¡ÖALL MY LOVE¡×¤Î½éÈäÏª¤ÇÎÞ¤¹¤ë»Ñ¤â¡£
Àè¹Ô¤·¤ÆYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖALL MY LOVE¡×¤Î±ÇÁü¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é±ßÈ×²½¤òÀÚË¾¤¹¤ëÀ¼¤â»¦Åþ¡£´¶Æ°Åª¤Ê2Æü´Ö¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤·¤¿¹ë²Ú¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÈþÎï¼Ì¿¿ËþºÜ¡£¹ë²Ú»°ÊýÇØBOX»ÅÍÍ¡Ú½é²ó»ÅÍÍ¡Û¤Ë¤Ï¥é¥ó¥À¥à¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥ÉÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£Ê»¤»¤Æ¡¢À¸¼Ì¿¿¤ä¥¢¥¯¥¹¥¿¡¢¶ÒÃå¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµÆâÍÆ¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.03.04 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØHiromi Go at Nippon Budokan 2025 ¡ÈTHE GREATEST 70 SONGS¡É¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¶¿¤Ò¤í¤ß OFFICIAL SITE
https://www.hiromi-go.net/
¢£¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿
PHOTO BY ÅÄÃæÀ»ÂÀÏº¡ÊÅÄÃæÀ»ÂÀÏº¼Ì¿¿»öÌ³½ê¡Ë