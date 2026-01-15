¡ØBMSG FES¡Ç25¡Ù¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖGRAND CHAMP¡×¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¡õ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Î¸ø³«¤â·èÄê
2025Ç¯9·î27¡¦28Æü¤ËÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ìBMSG FESÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏÌî³°¥Õ¥§¥¹¡ØBMSG FES¡Ç25¡Ù¤Ç²Î¾§¤µ¤ì¤¿¡ÖGRAND CHAMP¡ÊLive from BMSG FES¡Ç25)¡×¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤¬¡¢1·î16Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¢£BMSG ALLSTARS¤Ë²Ã¤¨¡¢HANA¤ÈSTARGLOW¤â»²²Ã
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡ØBMSG FES¡Ç25¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡£BMSG¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥°¥ëー¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Ê¤ë¡ÈBMSG ALLSTARS¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿HANA¡¢BMSGÂè3¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ1·î21Æü¤ËÂÔË¾¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ò·Þ¤¨¤ëSTARGLOW¤¬»²²Ã¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö²»¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¡¢1·î16Æü20»þ¤ËSpotify¡¢YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØBMSG FES¡Ç25¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸½ºß¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
PHOTO BY ÅÄÃæÀ»ÂÀÏº¡¡¢¨¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.16 ON SALE
BMSG ALLSTARS
DIGITAL SINGLE¡ÖGRAND CHAMP¡ÊLive from BMSG FES¡Ç25¡ËŽ£
