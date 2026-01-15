±ÊÀ¥Î÷¤¬Ë¨¤¨Âµ¤Ç¥Ýー¥º¡ª½Å¤áÁ°È±¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ç¹¥¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ëº¿¹ü¤âÈþ¤·¤¤¡×
King ¡õ Prince¸ø¼°X¤¬¡¢±ÊÀ¥Î÷¤Î¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£±ÊÀ¥¤Ï1·î13ÆüÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û±ÊÀ¥Î÷¤¬Ë¨¤¨Âµ¤Ç¥Ýー¥º¤¹¤ë¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥ß¥»¥¹Æ£ß·¤È¤Î¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¥àー¥Óー
¢£±ÊÀ¥¤Ï¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¦¥ß¥»¥¹Æ£ß·ÎÃ²Í¤È¡Ö¥µ¥¤¥³¥í¥°¥ë¥á¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
±ÊÀ¥¤ÏÇò¤Î¥Ä¥¤ー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÂè°ì¥Ü¥¿¥ó¤ò³«¤±¡¢¶»¸µ¤Î¥´ー¥ë¥É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤â¥Á¥é¥ê¤È¸«¤»¤¿È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë³Ê¹¥¤ÇÅÐ¾ì¡£½Å¤á¤ÎÁ°È±¤ò¥»¥ó¥¿ー¤ÇÊ¬¤±¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¨¤¨Âµ¤«¤é½Ð¤¿»Ø¤Ï¥Ýー¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç±ÊÀ¥¤Ï¡¢½Ð±é¤¹¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤È¶¦¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥³¥í¥°¥ë¥á¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ç¹¥¤¡×¡Ö¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ëº¿¹ü¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡ÖÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÎ÷¤¯¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüÂ¼¤µ¤ó¤È¤ÎÍí¤ßºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ë¤ÏÎëÌÚ¡¦Æ£ß·¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¤³¤ÎÆü¡Ö¥Ï¥â¥ê²æËý¡×¤Î¥³ー¥Êー¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»ÖÅÄÌ¤Íè¤ÈÀ¾Ìî¼·À¥¤Î¼Ì¿¿¤â¡£¤Þ¤¿¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¸ø¼°Instagram¤Ë¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤ÈÆ£ß·¤¬¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£