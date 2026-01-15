¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÄ«ÁÒµÁ·ÊÌò¤ËÄá¸«Ã¤¸ã¡Öº£¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÉ½¸½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ä«ÁÒµÁ·ÊÌò¤ËÄá¸«Ã¤¸ã¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äá¸«¤¬±é¤¸¤ëÄ«ÁÒµÁ·Ê¤Ï¡¢±ÛÁ°¡ÊÊ¡°æ¸©ËÌÉô¡Ë¤ÎÀï¹ñÂçÌ¾¡£Àõ°æ²È¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤è¤·¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬ÂÍøµÁ¾¼¤òÊô¤¸¤Æ¾åÍì¤·¤¿¿®Ä¹¤«¤é¤Î¾åÍìÍ×ÀÁ¤Ë½¾¤ï¤º¡¢ÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Äá¸«¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±éÎò¤Ï¡¢¡ØÁðÇ³¤¨¤ë¡Ù¡Ê1979Ç¯¡ËËü¼÷Ìò¡¢¡ØÌÓÍø¸µ½¢¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë·Ë¸µÀ¡Ìò¡¢¡ØµÁ·Ð¡Ù¡Ê2005Ç¯¡ËÊ¿½¡À¹Ìò¡¢¡ØÅ·ÃÏ¿Í¡Ù¡Ê2009Ç¯¡ËÌÀÃÒ¸÷½¨Ìò¡¢¡Ø·³»Õ´±Ê¼±Ò¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë¾®ÁáÀîÎ´·ÊÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Äá¸«Ã¤¸ã¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄá¸«¡ÛÄ«ÁÒµÁ·Ê¤òÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©¤ÇÄ¹Ç¯¡¢»ÔÌ±»²²Ã¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤·¤¿¡£ ¤ä¤ëµ¤¤Ë¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄá¸«¡ÛÄ«ÁÒµÁ·Ê¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤¤ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼å¹ø¤ÇÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Î¤è¤¦¤ÊÉÁ¤«¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¾èÃ«¤ËÊ¸²½Åª¤ÇÀè¿ÊÅª¤ÊÀ¸³èÍÍ¼°¤òÃÛ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ââ»ý¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö·³»Õ´±Ê¼±Ò¡×°ÊÍè¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¡£º£¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÉ½¸½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
