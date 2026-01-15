³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡ÚÃë¡Û¡¡»ý¤Á¹âÄ´À°¤â²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤ÎÇã¤¤°ÕÍß¤Ï¶¯¤¤
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï11»þ30Ê¬»þÅÀ¡¢Á°ÆüÈæ450±ß°Â¤Î5Ëü3890±ß¡Ê-0.82¡ó¡ËÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü4000±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤ÎÀ¶»»ÃÍ¡Ê5Ëü4080±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤éÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£³«»ÏÄ¾¸å¤Ë5Ëü4130±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤ÎÆ°¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü3750±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ä¤±¤¿°ÂÃÍ¡Ê5Ëü3680±ß¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿Æ°¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï5Ëü3800±ß～5Ëü4000±ßÊÕ¤ê¤Ç¤ÎÊÝ¤Á¹ç¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏºòÍ¼¡¢23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÍ¿ÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó»ý¤Á¹âÄ´À°¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï5Ëü3750±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¡Ê5Ëü3770±ß¡Ë¿å½à¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£+3¦Ò¡Ê5Ëü5120±ß¡Ë¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÀ¯ºö´üÂÔ¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥·¥çー¥È¤Ë·¹¤±¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.71ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê14.78ÇÜ¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢-1¦Ò¡Ê14.68ÇÜ¡Ë¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¡£Â¤â¤È¤Ç¤Ï-1¦Ò¿å½à¤Ç²¼¤²½Â¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢NT¥í¥ó¥°¤ò´¬¤Ìá¤¹Æ°¤¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹