¡¡»Í¹ñ²½À®¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <4099> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬1·î15ÆüÃë(12:00)¤Ë¶ÈÀÓ¡¦ÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î104²¯±ß¢ª119²¯±ß(Á°¤Î´ü¤Ï107²¯±ß)¤Ë14.4¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ10.4¡óÁý±×¤ò¸«¹þ¤ß¡¢2´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î51.9²¯±ß¢ª66.9²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï48.4²¯±ß)¤Ë28.9¡óÁý³Û¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬7.3¡óÁý¢ª38.2¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢Á°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î50±ß¢ª55±ß(Á°¤Î´ü¤Ï50±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë²½³ØÉÊ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥±¥ß¥«¥ë¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤¬±ß°Â´ðÄ´¤Ç¿ä°Ü¤·Í¢½Ð¼è°ú¤Î¼ý±×À¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¹â¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ª¤è¤Ó¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãí¡Ë¾åµ¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¸½ºßÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤êÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÍø±×´Ô¸µ¤ò·Ð±Ä¾å¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼ç´Ô¸µ¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Ë»ê¤ëÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖChallenge 1000¡×¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢ÇÛÅöÀ¸þ30¡ó¡¢Áí´Ô¸µÀ¸þ50¡ó¡¢Ï¢·ë³ô¼ç»ñËÜÇÛÅöÎ¨¡ÊDOE¡Ë3¡ó¡×¤Î¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡2025Ç¯12·î´ü¤Î´üËöÇÛÅö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢1³ôÅö¤¿¤ê25±ß¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾åµ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤¤¡¢ËÜÆüÈ¯É½¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎºâÌ³¾õ¶·¤ò´ª°Æ¤·¡¢´üËöÇÛÅö¤òÁ°²óÍ½ÁÛ¤«¤é5±ß°ú¤¾å¤²¡¢1³ôÅö¤¿¤ê30±ß¤Ë½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï55±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
