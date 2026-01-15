Æü·Ð225ÀèÊª¡§15ÆüÀµ¸á¡á430±ß°Â¡¢5Ëü3930±ß
¡¡15Æü12»þ¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ430±ß°Â¤Î5Ëü3930±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÁ°¾ì¸½Êª½ªÃÍ5Ëü3820.46±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï109.54±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï2Ëü4141Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3663.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ20.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢¸½Êª½ªÃÍÈæ4.53¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦Àµ¸á»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53930¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-430¡¡¡¡¡¡ 24141
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53930¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-435¡¡¡¡¡¡390291
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3663.5¡¡¡¡¡¡¡¡ +20.5¡¡¡¡¡¡ 38377
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32995¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+125¡¡¡¡¡¡¡¡2920
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 713¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +15¡¡¡¡¡¡¡¡4004
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡2026.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 157
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3663.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ20.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢¸½Êª½ªÃÍÈæ4.53¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦Àµ¸á»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53930¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-430¡¡¡¡¡¡ 24141
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53930¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-435¡¡¡¡¡¡390291
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3663.5¡¡¡¡¡¡¡¡ +20.5¡¡¡¡¡¡ 38377
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32995¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+125¡¡¡¡¡¡¡¡2920
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 713¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +15¡¡¡¡¡¡¡¡4004
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡2026.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 157
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹