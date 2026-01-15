¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Õ¥ê¡¼¡¢¥¸¥ã¥ºÄ©Àï¤Î½é¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHonora¡Ù3·îÈ¯Çä¡¡¥È¥à¡¦¥è¡¼¥¯¤â»²²Ã¡õÀè¹ÔÇÛ¿®
¡¡À¤³¦Åª¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¤¬¡¢¥¸¥ã¥º¤ËÄ©Àï¤·¤¿½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHonora¡¿¥ª¥Î¥é¡Ù¤ò3·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¹ñÆâÈ×CD¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡ª¥Õ¥ê¡¼¡ÖA Plea¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤ÏÁ´10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢6¶Ê¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡¢»Ä¤ê¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤¬²ò¼á¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤È¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ø¥¤¥¼¥ë¡¢¥¸¥ß¡¼¡¦¥¦¥§¥Ö¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤È¥·¥§¥¤¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡¢¥¢¥ó¡¦¥í¥Í¥ë¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«¿È¤¬½é¤á¤ÆÃÆ¤¤¤¿³Ú´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¤â°¦¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ü¡¼¥«¥ë¤âÃ´Åö¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î³Ú´ï¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼«¤é½¸¤á¤¿¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Ð¥¿¡¼¥º¡¢¥®¥¿¡¼¤Ë¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥É¥é¥à¤Ë¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥¹¡¢¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Þ¥¦¥í¡¦¥ì¥Õ¥©¥¹¥³¡¢¥¢¥ë¥È¥Õ¥ë¡¼¥È¤Ë¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¤Ë¥ô¥£¥¯¥é¥à¡¦¥Ç¥ô¥¡¥¹¥¿¥ê¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¢¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¡¼¥ó·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ç¥£¥ª¥Ø¥Ã¥É¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥È¥à¡¦¥è¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥±¥¤¥ô¡õ¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥É¡¦¥·¡¼¥º¤Ç¤Î³èÆ°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥±¥¤¥ô¤¬¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤ç¤¦15Æü¤è¤ê¡¢¥È¥à¡¦¥è¡¼¥¯¤¬»²²Ã¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡ÖTraffic Lights (feat. Thom Yorke)¡¿¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ä¡Êfeat. ¥È¥à¡¦¥è¡¼¥¯¡Ë¡×¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥È¥à¡¦¥è¡¼¥¯¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Ç¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡Ö¡ØTraffic Lights¡Ù¤¬¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¥¢¥È¥à¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¹¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥È¥à¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Ï¤¹¤°¤½¤ì¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè¤Î¤â¤Î¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¹ë²Ú¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È²Î»ì¤Ç¡¢Èà¤Ï¤³¤Î¶Ê¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ïº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢±³¤È¿¿¼Â¤¬º®¤¸¤Ã¤¿À¤³¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤ò¤É¤¦À¸¤È´¤¯¤«¤Ï¡¢³§¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¿Í¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¡¢¼«¿È¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖA Plea¡¿¥¢¡¦¥×¥ê¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¸ø±é¤ò¡¢5·î¤ËËÌÊÆ¤È²¤½£¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØHonora¡¿¥ª¥Î¥é¡Ù
È¯ÇäÆü¡§3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡§
M01. Golden Wingship
M02. A Plea
M03. Traffic Lights
M04. Frailed
M05. Morning Cry
M06. Maggot Brain
M07. Wichita Lineman
M08. Thinkin Bout You
M09. Willow Weep for Me
M10. Free As I Want to Be
