Ç¯Æ¬¹±Îã¡¦ËÜÉôÄ¹ÅÀ¸¡¡Ö°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¸©Ì±¤Î¤¿¤á¤Ë¡×·Ù»¡´±¤ÎÁõÈ÷¤ò³ÎÇ§¡Ú¿·³ã¡Û
¸©·Ù¤ÎÂìß·ËÜÉôÄ¹¤¬¡¢·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ¤äÁõÈ÷¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¹±Îã¤Î¡ØËÜÉôÄ¹ÅÀ¸¡¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö103Ì¾¡¢ÁõÈ÷ÅÀ¸¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¡×
Ç¯Æ¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØËÜÉôÄ¹ÅÀ¸¡¡Ù¡£Âìß·°Í»ÒËÜÉôÄ¹¤ÏÌó100¿Í¤Î·Ù»¡´±¤ËÂÐ¤·¡¢ÉþÁõ¤ä¼êÄ¢¤Ê¤É¤ÎÁõÈ÷ÉÊ¤ËÍð¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÉôÄ¹ÅÀ¸¡¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¸·Àµ¤Êµ¬Î§¤ÎÊÝ»ý¤È»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËËèÇ¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸©·Ù Âìß·°Í»ÒËÜÉôÄ¹
¡Ö¿¦°÷°ì¿Í°ì¿Í¤¬Âç¤¤¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¸©Ì±¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤Æ»ä¤Î·±¼¨¤ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¡×
15Æü¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤Ê¤É¤òÀ©°µ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½Ñµ»¡ØÂáÊá½Ñ¡Ù¤Î·±Îý¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢·Ù»¡´±¤¿¤Á¤Ï¸©Ì±¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿È¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
