¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¶Ð¡Ê72¡Ë¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË ¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¼«Æ°¼ÖÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Â¤Ï¼Ö¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤´Øº¬¤Î¡È°¦¼ÖÊ×Îò¡É¤ò¿¶¤êÂØ¤¨¤ë¡£
¡¡´Øº¬¤È¤ÏÈÖÁÈ¤ÇÂ¿¿ô¤Î¶¦±éÎò¤¬¤¢¤ë¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡£MC¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¤¬¡ÖÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¿Í¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤Ç²ñ¤¦¤È¤¹¤²¤¨ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¸¤êµ¤Ì£¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢´Øº¬¤ÏÉé¤±¤¸¤È¡¢2¿Í¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò·«¤ê½Ð¤·ÂÐ¹³¡£
¡ÚºÇ¿·ÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û´Øº¬¶Ð¤Î¡È½é°¦¼Ö¡É¤Ç¤¢¤ë60Ç¯Á°¤Î¥È¥è¥¿¡ÈÌ¾¼Ö¡É¤ÎÁ´ËÆ
¡¡¼Â¤ÏÂç³Ø»þÂå¡¢¼«Æ°¼ÖÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´Øº¬¡£¡È¥â¥Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥«¡¼¤À¤¬¡¢²È¤Ë¤Ï¼Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯¼«Æ°¼ÖÉô¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Öµ¤·Ú¤Ë¼«Æ°¼Ö¤ÇÁ´¹ñ¤ò¹ÔµÓ¤¹¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦´Å¤¤ÌÜÏÀ¸«¤Ï¡¢´ª°ã¤¤¤Ë¡£Ä¶ÂÎ°é²ñ¤Ê³èÆ°¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢20ºÐ¤Î»þ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡È¿ÍÀ¸½é°¦¼Ö¡É¤Î1966Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂå¥È¥è¥¿¡Ø¥«¥í¡¼¥é¡Ù¡£´Øº¬¤Î·»¤¬Ãæ¸Å¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Î¼Ö¤À¤È¤¤¤¦¡£´Øº¬¤Ï¡Ö¤³¤Î»°³ÑÁë¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤¤¤ä¡¼¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¤ÈÀä»¿¡£¤³¤³¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÉô¤Îº²¤¬Ç³¤¨¤¿´Øº¬¡£Æ±µéÀ¸¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢ÌµÃã¤Ê²þÂ¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎËöÏ©¤È¤Ï¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¥í¡¼¥é¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¤¢¤ëÂç»ö·ï¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ÕÌ£¿¼¤ÊÈ¯¸À¤¬¡£¾®ÌÚ¤¬ÄËÎõ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢¤½¤Î¿¿¼Â¤Ï¡©
