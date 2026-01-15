¡Øtimelesz project -REAL-¡ÙVOL2¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«¡¡´Ú¹ñ¤Ø¥À¥ó¥¹½¤¹Ô¡¢¤Ä¤ó¤¯¡é¤Î¤â¤È¤Ç²»³ÚÀ©ºî¤ò³Ø¤Ö
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤¬½Ð±é¤·¡¢2·î15Æü¸á¸å10»þ¤«¤éÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Øtimelesz project -REAL-¡ÙVOL2¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤·¤¿¡£VOL2¤ÏÁ´6ÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢¸¶²Å¹§¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤Î3¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹½¤¹Ô¤ËÄ©¤à¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹½¤¹Ô¤â¡Ä²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡¥À¥ó¥µ¡¼¡¦AIKI¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿²ÝÂê¥À¥ó¥¹¤ò¤â¤È¤Ë¡¢3ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÏ©¾å¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡È¥Ð¥¹¥¥ó¡É¤Ç¤ÎÈäÏª¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÆñ°×ÅÙ¤È¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤â¸Â³¦À£Á°¡£3¿Í¤Î´Ø·¸À¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¤Ï¡¢É½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢2¿Í¤Ç³Ú¶ÊÀ©ºî¤ËÄ©Àï¡£¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤ó¤¯¡é¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢²»³ÚÀ©ºî¤Î¿¿¿ñ¤ò³Ø¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±´ü¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÁ°¤Ë8¿ÍÁ´°÷¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤Î¾ì½ê¤Ø¡£½é¿´¤Ëµ¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¹ï¤à¡£ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è8¿ÍÂÎÀ©½é¤È¤Ê¤ë¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î³«Ëë¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¢£¡Ötimelesz project -REAL-¡×Netflix¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®
¡ãVOL1¡§Á´4ÏÃ ÇÛ¿®Ãæ¡ä
episode 01¡¡ºÇ½ª¿³ºº¤Î¤¢¤ÎÆü¤«¤éÌ©Ãå³«»Ï¡ª8¿ÍÂÎÀ©timelesz»ÏÆ°¡ª
episode 02¡¡£¸¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ËÌ©Ãå¡ª
episode 03¡¡¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ in LAÊÓ¡Ê1¡Ë
episode 04¡¡¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ in LAÊÓ¡Ê2¡Ë
¡ãVOL2¡§2·î15Æü 22»þ00Ê¬ Á´6ÏÃ¡ä
episode 05¡¡º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ± in KOREAÊÓ¡Ê1¡Ë
episode 06¡¡º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ± in KOREAÊÓ¡Ê2¡Ë
episode 07¡¡º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ± in KOREAÊÓ¡Ê3¡Ë¡õµÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í in TOKYOÊÓ¡Ê1¡Ë
episode 08¡¡µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í in TOKYOÊÓ¡Ê2¡Ë
episode 09¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£
episode 10¡¡¤¤¤è¤¤¤è8¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é³«Ëë¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹½¤¹Ô¤â¡Ä²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡¥À¥ó¥µ¡¼¡¦AIKI¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿²ÝÂê¥À¥ó¥¹¤ò¤â¤È¤Ë¡¢3ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÏ©¾å¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡È¥Ð¥¹¥¥ó¡É¤Ç¤ÎÈäÏª¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÆñ°×ÅÙ¤È¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤â¸Â³¦À£Á°¡£3¿Í¤Î´Ø·¸À¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÁ°¤Ë8¿ÍÁ´°÷¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤Î¾ì½ê¤Ø¡£½é¿´¤Ëµ¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¹ï¤à¡£ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è8¿ÍÂÎÀ©½é¤È¤Ê¤ë¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î³«Ëë¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¢£¡Ötimelesz project -REAL-¡×Netflix¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®
¡ãVOL1¡§Á´4ÏÃ ÇÛ¿®Ãæ¡ä
episode 01¡¡ºÇ½ª¿³ºº¤Î¤¢¤ÎÆü¤«¤éÌ©Ãå³«»Ï¡ª8¿ÍÂÎÀ©timelesz»ÏÆ°¡ª
episode 02¡¡£¸¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ËÌ©Ãå¡ª
episode 03¡¡¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ in LAÊÓ¡Ê1¡Ë
episode 04¡¡¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ in LAÊÓ¡Ê2¡Ë
¡ãVOL2¡§2·î15Æü 22»þ00Ê¬ Á´6ÏÃ¡ä
episode 05¡¡º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ± in KOREAÊÓ¡Ê1¡Ë
episode 06¡¡º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ± in KOREAÊÓ¡Ê2¡Ë
episode 07¡¡º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ± in KOREAÊÓ¡Ê3¡Ë¡õµÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í in TOKYOÊÓ¡Ê1¡Ë
episode 08¡¡µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í in TOKYOÊÓ¡Ê2¡Ë
episode 09¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£
episode 10¡¡¤¤¤è¤¤¤è8¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é³«Ëë¡ª