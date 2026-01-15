Âº¸·ÇË²õ¡©¡¡¥¯¥¹¥£¡¼¥¬¥ó¥À¥à¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¤ª¤»¤ï¤À¤¤¤¹¤¡×»ÅÍÍ¤Ë
¡¡±Ç²è¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡×¤Î¼çÌòµ¡¡Ö¥¯¥¹¥£¡¼¥¬¥ó¥À¥à¡×¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«½÷»ù¸þ¤±´á¶ñ¤ÎÈ¢¤Ë³ÊÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡¡X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¿Í·Á¡Ö¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¥¯¥¹¥£¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£ÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¡ÖÂº¸·ÇË²õ¤À¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¸«¤¿¿Í¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¹¥¤¤Î¡Ö¤Ï¤ë¡×¤µ¤ó¡£1·î30Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÖÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡×¤ÎPV¤ò¸«¤Æ¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥¹¥£¡¼¤Î¥¬¥ó¥×¥é¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²ÈÂ²¶¦ÍÑ¤ÎËÜÃª¤Ç¤³¤ÎÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿¡Ê¡©¡Ë»Ñ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥¹¥£¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀßÄê¾å¤ÎÆ¬Äº¹â¤¬26m¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·¿MS¤Ç¤¢¤ê¡¢1/144¥µ¥¤¥º¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ç¤âÁ´¹âÌó18cm¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¥Ã¥È¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤½¤ó¤ÊÂç·¿¥¥Ã¥È¤¬¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¢¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ï¤ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖµîÇ¯Ì¼¤Ë¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢È¢¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾æÉ×¤ÊÈ¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¿¤«¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ»ä¤¬¥¬¥ó¥×¥é¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥¯¥¹¥£¡¼¤¬¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤ë¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Õ¤¶¤±¤¿·ë²Ì¡×¤À¤Ã¤¿¤â¤è¤¦¡£Åö»þ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò´°Á´¤ËËº¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ö¤Î·Ð°Þ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¤½¤Î¼ý¤Þ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¡£¥¯¥¹¥£¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤Î²£Éý¤Î¤¢¤ë¸ª¤äÇØÃæ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¡¢¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¢¤ÎÉý¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¡Ö¤ª¤»¤ï¤À¤¤¤¹¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤È¡¢¤¤¤«¤Ä¤¤¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÂÐÈæ¤Ï¡¢¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯¸«¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ê¡¼¡ª¡ª¡×¤È¼º¤Ã¤¿µ²±¤¬°ìµ¤¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ï¤ë¤µ¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤Î¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÍ·¤Ó¤¿¤¯¤ÆÃµ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤éËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¤â¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¢¤ÎÃæ¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤â»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤³¤Î¾õ¶·¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡Ö¥á¥ë¤Á¤ã¤ó»ÅÍÍ¡×¤Î¥¯¥¹¥£¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷ ¤ÎPV¸«¤¿¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥¹¥£¡¼¤Î¥¬¥ó¥×¥é¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¢¤ó¤Ê¥Ç¥«¤¤¥¬¥ó¥À¥à¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¤ÈÃª¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¤éÂº¸·ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤ÞËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤ÆÁð pic.twitter.com/SWM84m8sR7
— ¤Ï¤ë (@huruGunpla) January 10, 2026
