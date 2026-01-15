¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¿®Ä¹¤ÎµÁÉã¡¦ºØÆ£Æ»»°Ìò¤òËûÀÖÑ»¡Ö¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤Î½ÐÈÖ¤À¤¬¡¢ºØÆ£Æ»»°¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Âç¤¤¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎµÁÉã¡¦ºØÆ£Æ»»°Ìò¤ËËûÀÖÑ»¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ëû¤¬±é¤¸¤ëºØÆ£Æ»»°¤Ï¡¢ÅÚ´ô²È¤Î½Å¿Ã¤«¤é¡¢²¼Ñî¾å¤Ë¤è¤êÈþÇ»°ì¹ñ¤ò¼£¤á¤ëÀï¹ñÂçÌ¾¤Ø¤ÈÂæÆ¬¡£¼Â¤ÎÂ©»Ò¡¦µÁÎ¶¤è¤ê¤â¡¢Ì¼Ì»¤Ç¤¢¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Ëû¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±éÎò¤Ï¡¢¡ØÂÀÊ¿µ¡Ù¡Ê1991Ç¯¡ËÊ¸´ÑÌò¡¢¡Ø°ª ÆÁÀî»°Âå¡Ù¡Ê2000Ç¯¡ËÅçÄÅµÁ¹°Ìò¡¢¡ØÉðÂ¢ MUSASHI¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Ë·Å¸ÀÌò¡¢¡ØÆÆÉ±¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë¿Í±ÆÌò¡¢¡Ø·³»Õ´±Ê¼±Ò¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë±ßËþ Ìò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËûÀÖÑ»¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËûÀÖÑ»¡Û¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤Î½ÐÈÖ¤À¤¬¡¢ºØÆ£Æ»»°¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Âç¤¤¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¡£´î¤ó¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ËûÀÖÑ»µ¤¹ç¤¤¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËÜÈÖ¤Î»£±Æ¤Ï½ªÎ»¡£¤É¤³¤«¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç²¿¤é¤«¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¤Þ¤¿¤è¤í¤·¤¯¡£¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÌ¤Îý¤¬¤Þ¤·¤¯¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
