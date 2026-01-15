Ãæ¹ñ¤Î°Ï¸ë´ý»Î¡¢æã±ÒÊ¿¤µ¤ó»àµî¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤ÎÄ¶°ìÎ®´ý»Î¤òÏ¢ÇË¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ï15Æü¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤ÎÄ¶°ìÎ®´ý»Î¤òÏ¢ÇË¤·¤¿Ãæ¹ñ°Ï¸ë¶¨²ñÌ¾ÍÀ¼çÀÊ¤Ç¡Ö´ýÀ»¡×¤Îæã±ÒÊ¿¡Ê¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¤¥Ô¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬14ÆüÌë¡¢ÉÂµ¤¤Î¤¿¤áËÌµþ»ÔÆâ¤Ç»àµî¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£73ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢æã¤µ¤ó¤ÏÎËÇ«¾ÊßÄÍÛ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1982Ç¯¤Ë¶åÃÊÇ§Äê¡£84Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤È¤Î¾¡¤ÁÈ´¤ÂÐ¹³Àï¤Ë¼ç¾¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·11Ï¢¾¡¤òµÏ¿¡£ÆüËÜ¤ÎÄ¶°ìÎ®´ý»Î¤Î¾®ÎÓ¸÷°ì¤µ¤ó¡¢ÉðµÜÀµ¼ù¤µ¤ó¡¢ÂçÃÝ±ÑÍº¤µ¤ó¡¢²ÃÆ£ÀµÉ×¤µ¤ó¤é¤òÏ¢ÇË¤·¤¿¡£88Ç¯¤ËÃæ¹ñ°Ï´ý¶¨²ñ¤«¤é¡Ö´ýÀ»¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£¼«¿È¤Î°Ï¸ëÆ»¾ì¤Ç¸å¤ËÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤ëÛÉ·é¡Ê¥³¡¼¡¦¥¸¥¨¡Ë¤µ¤ó¤ä¼þâÏÍÓ¡Ê¥¸¥ç¥¦¡¦¥ë¥¤¥ä¥ó¡Ë¤µ¤ó¤é¤ò°é¤Æ¤¿¡£Ãæ¹ñ°Ï¸ë¶¨²ñÌ¾ÍÀ¼çÀÊ·óµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¼çÇ¤¡¢Ãæ¹ñ´ý±¡µ»½Ñ¸ÜÌä¤Ç¡¢¿·Ãæ¹ñ´ý³¦½½Âç·æ½Ð¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë