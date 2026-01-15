¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙµÜÉô·Ñ½áÌò¤Ë¥É¥ó¥Ú¥¤¡Öº£¤Þ¤ÇÎò»ËÊª¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¤Ê¤Î¤ÇÀÕÇ¤½ÅÂç¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢µÜÉô·Ñ½áÌò¤Ë¥É¥ó¥Ú¥¤¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¥º¥é¥ê
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ó¥Ú¥¤¤¬±é¤¸¤ëµÜÉô·Ñ½á¤Ï¡¢Àõ°æÄ¹À¯¤ò»Ù¤¨¤ëÌÔ¾¡£Ä¹À¯¤¬¿®Ä¹¤òÎ¢ÀÚ¤êÄ«ÁÒÂ¦¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Á¡¢¾®°ìÏº¡¦Æ£µÈÏº¤Ï·Ñ½á¤ÎÄ´Î¬¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¥É¥ó¥Ú¥¤¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±éÎò¤Ï¡¢¡Ø¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë½õÊ¿Ìò¡¢¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù¡Ê2010Ç¯¡ËÊ¡ÅÄ·§ÊåÌò¡¢¡ØÊ¿À¶À¹¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë°ËÆ£ÃéÄ¾Ìò¡¢¡Ø·³»Õ´±Ê¼±Ò¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë¾å·î·ÊÄçÌò¡¢¡Ø²ÖÇ³¤æ¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë »ÖÆ»Ëô»°ÏºÌò¡¢¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¡Ê2021Ç¯¡ËÂ¿Ï¤Ìò¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡Ê2025Ç¯¡ËºÂÆ¬Ìò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥É¥ó¥Ú¥¤¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥É¥ó¥Ú¥¤¡Û½é¤á¤Æ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¡Ê¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡Ë¤âÀï¹ñ»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç²ÏºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÀï¹ñ¤ÎÊª¸ì¤¬¹¥¤¡ª¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¿¿¤óÃæ¤ÎºîÉÊ¡£¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¿´¤è¤ê¤Î´¶¼Õ¤Ç¤·¤¿
¡½¡½±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥É¥ó¥Ú¥¤¡ÛµÜÉô·Ñ½á¸ø¤Ï¡¢¸µÈæ±Ã»³±äÎñ»û¤ÎÁÎÎ·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÀï¹ñÉð¾¡£¤½¤·¤Æ¡¢±é¤¸¤ëËÍ¤ÏÈæ±Ã»³¹â¹»½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¤´±ï¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¿Ã»þÂå¤Ë³èÌö¤·¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î³§¤¬ÃÎ¤ëÉð¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºº£¤Þ¤ÇÎò»ËÊª¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ µÜÉô·Ñ½á¸ø¡£¤¿¤Àº£²ó¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡ª ¤Ê¤Î¤ÇÀÕÇ¤½ÅÂç¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Éð¾¤Ç¤¢¤êÁÎÎ·¤Ç¤¢¤ê¿Í´ÖÎÏ¤Î¤¢¤ëµÜÉô·Ñ½á¸ø¤òº²¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¡¢Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤òÀ¸¤È´¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
