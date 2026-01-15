¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÀÐÀî¿ôÀµÌò¤ËÇ÷ÅÄ¹§Ìé¡ÖÀäÂÐºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÀÐÀî¿ôÀµÌò¤ËÇ÷ÅÄ¹§Ìé¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¥º¥é¥ê
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç÷ÅÄ¤¬±é¤¸¤ëÀÐÀî¿ôÀµ¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤¬ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¶á½¬¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤Æ¤¤¿Ê¢¿´¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¡£¤Î¤Á¤Ë½¨µÈ¤È¤ÎÂÐÎ©¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²È¹¯¤Î¤â¤È¤ò½ÐËÛ¤¹¤ë¡£
¡¡Ç÷ÅÄ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±éÎò¤Ï¡¢¡Ø¿¿ÅÄ´Ý¡Ù¡Ê2016Ç¯¡ËÌðÂô»°½½ÏºÍê¹¬Ìò¡¢¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¹¾Æ£¿·Ê¿Ìò¡¢¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¸»ÈÏÍêÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ç÷ÅÄ¹§Ìé¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ÷ÅÄ¡Û10Ç¯Á°¤È¼ç·¯¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ÷ÅÄ¡ÛÁ°²ó¤ÎÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤Ï¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤Î¼«¸Ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸»þÂå¤òÃ£´Ñ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¡Ä¤é¤ì¤½¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ªÀäÂÐºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤ä¤ë¡ª¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤ä¤ë¡ªÀï¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¡¢ÅÂ¤òÅ·²¼¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤ä¤ë!!
