Âçºå¡¦µÈÂ¼ÃÎ»ö ¡È½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¡É¤Ë¸þ¤±¤¤ç¤¦¤Ë¤â¼¿¦É½ÌÀ¤«
½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âçºå»Ô¤Î²£»³»ÔÄ¹¤È¤È¤â¤Ë½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ËÎ×¤à¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å¤Ë¤â¼¿¦¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçºåÉÜ¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ ÃÎ»ö
¡Ö¡ÊQ.½ÐÄ¾¤·Áª¤Ï¤¹¤ë¡©¡Ë¤¤ç¤¦¤ÎÍ¼Êý¡¢°Ý¿·¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¹Í¤¨Êý¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡×
Ê£¿ô¤Î°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÏÍè·î¤Ë¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Âçºå»Ô¤Î²£»³»ÔÄ¹¤È¤È¤â¤Ë¼¿¦¤·¡¢¡Ö½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁªµó¡×¤ËÎ×¤à°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢3ÅÙÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿Ì±°Õ¤òÌä¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¤È²£»³»ÔÄ¹¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¤Ë¤â¼¿¦¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£