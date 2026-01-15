¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÀõ°æµ×À¯Ìò¤Ë±ÝÌÚ¹§ÌÀ¡ÖÀ©ºîÈ¯É½¤Î»þ¤«¤é½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Àõ°æµ×À¯Ìò¤Ë±ÝÌÚ¹§ÌÀ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¥º¥é¥ê
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÝÌÚ¤¬±é¤¸¤ëÀõ°æµ×À¯¤Ï¡¢Àõ°æÄ¹À¯¤ÎÉã¡£²ÈÆÄ¤òÄ¹À¯¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Âç¤¤ÊÈ¯¸ÀÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£Ä¹À¯¤¬Æ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤À¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò¤è¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²Ç¤¤¤Ç¤¤¿»Ô¤Ë¤â¤Ä¤é¤¯Åö¤¿¤ë¡£
¡¡±ÝÌÚ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±éÎò¤Ï¡¢¡ØÆÈ´ãÎµÀ¯½¡¡Ù¡Ê1987Ç¯¡ËÂçÌî¼£Ä¹Ìò¡¢¡ØÂÀÊ¿µ¡Ù¡Ê1991Ç¯¡ËÆüÌî½Ó´ðÌò¡¢¡ØÈ¬Âå¾·³µÈ½¡¡Ù¡Ê1995Ç¯¡ËÌøÂôµÈÊÝÌò¡¢¡ØÌÓÍø¸µ½¢¡Ù¡Ê1997Ç¯¡ËÅÏÊÕ¾¡Ìò¡¢¡ØÉðÂ¢ MUSASHI¡Ù¡Ê2003Ç¯¡ËµÈ²¬À¶½½ÏºÌò¡¢¡Ø¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡Ù¡Ê2006Ç¯¡ËÀõ°æÄ¹À¯Ìò¡¢¡ØÆÆÉ±¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë´ÎÉÕ·óÁ±Ìò¡¢¡ØÈ¬½Å¤Îºù¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë°æ°ËÄ¾É«Ìò¡¢¡Ø¿¿ÅÄ´Ý¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë·ê»³ÇßÀãÌò¡¢¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë»³ºêµÈ²ÈÌò¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡Ê2025Ç¯¡ËÆÁÀî½¡ËÓÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¢£±ÝÌÚ¹§ÌÀ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÝÌÚ¡Û»þÂå·à¤ÎÃæ¤Ç¤â»þÂå¤ÎÂçÅ¾´¹´ü¤òÉÁ¤¯Àï¹ñ»þÂå¤¬ºÇ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢À©ºîÈ¯É½¤Î»þ¤«¤é½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤«¤Ä¤ÆÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡Ù¤ÇÀõ°æÄ¹À¯¤ò±é¤¸¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤½¤ÎÉã¡¦µ×À¯¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶³´¤ä¡¢¼ÂºÝ¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÝÌÚ¡ÛÂ©»ÒÌò¤ÎÃæÅçÊâ¤µ¤ó¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤ß¤Æ²û¤«¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÄ¹À¯¤Ë²ÈÆÄ¤ò¾ù¤Ã¤¿µ×À¯¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢²¿¤Î°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤¯¥¹¡¼¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Â©»Ò¤ò¸«¼é¤ëÉã¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¤¤«¤Ë½Ð¤»¤ë¤«³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¥º¥é¥ê
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÝÌÚ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±éÎò¤Ï¡¢¡ØÆÈ´ãÎµÀ¯½¡¡Ù¡Ê1987Ç¯¡ËÂçÌî¼£Ä¹Ìò¡¢¡ØÂÀÊ¿µ¡Ù¡Ê1991Ç¯¡ËÆüÌî½Ó´ðÌò¡¢¡ØÈ¬Âå¾·³µÈ½¡¡Ù¡Ê1995Ç¯¡ËÌøÂôµÈÊÝÌò¡¢¡ØÌÓÍø¸µ½¢¡Ù¡Ê1997Ç¯¡ËÅÏÊÕ¾¡Ìò¡¢¡ØÉðÂ¢ MUSASHI¡Ù¡Ê2003Ç¯¡ËµÈ²¬À¶½½ÏºÌò¡¢¡Ø¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡Ù¡Ê2006Ç¯¡ËÀõ°æÄ¹À¯Ìò¡¢¡ØÆÆÉ±¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë´ÎÉÕ·óÁ±Ìò¡¢¡ØÈ¬½Å¤Îºù¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë°æ°ËÄ¾É«Ìò¡¢¡Ø¿¿ÅÄ´Ý¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë·ê»³ÇßÀãÌò¡¢¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë»³ºêµÈ²ÈÌò¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡Ê2025Ç¯¡ËÆÁÀî½¡ËÓÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¢£±ÝÌÚ¹§ÌÀ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÝÌÚ¡Û»þÂå·à¤ÎÃæ¤Ç¤â»þÂå¤ÎÂçÅ¾´¹´ü¤òÉÁ¤¯Àï¹ñ»þÂå¤¬ºÇ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢À©ºîÈ¯É½¤Î»þ¤«¤é½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤«¤Ä¤ÆÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡Ù¤ÇÀõ°æÄ¹À¯¤ò±é¤¸¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤½¤ÎÉã¡¦µ×À¯¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶³´¤ä¡¢¼ÂºÝ¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÝÌÚ¡ÛÂ©»ÒÌò¤ÎÃæÅçÊâ¤µ¤ó¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤ß¤Æ²û¤«¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÄ¹À¯¤Ë²ÈÆÄ¤ò¾ù¤Ã¤¿µ×À¯¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢²¿¤Î°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤¯¥¹¡¼¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Â©»Ò¤ò¸«¼é¤ëÉã¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¤¤«¤Ë½Ð¤»¤ë¤«³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£