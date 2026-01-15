¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ½Ð±é·èÄê¡Ö¡Ê¹ÓÌÚ¡ËÂ¼½Å¤ò¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Ë¿Í´Ö½¤¯±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¹ÓÌÚÂ¼½ÅÌò¤Ë¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¥º¥é¥ê
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¿¥¹¤¬±é¤¸¤ë¹ÓÌÚÂ¼½Å¤Ï¡¢ÀÝÄÅÍ²¬¾ë¼ç¤Ç¡¢¿®Ä¹¤«¤éÀÝÄÅ°ì¹ñ¤ÎÅý¼£¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£À¾¹ñ¤Ø¿¯¹¶¤¹¤ë¿®Ä¹¤ÎÌ¿¤ÇÇÅËá¹¶Î¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢ÆÍÇ¡½¨µÈ¤Ë¤½¤ÎÇ¤Ì³¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£½¨Ä¹¡¦½¨µÈ¤¿¤Á¤Ë¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¿¥¹¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±éÎò¤Ï¡¢¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¥¸¥ç¥óËü¼¡ÏºÌò¡¢¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¤Ð¤Ê¤·¡Á¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë²ÏÀ¾»°¾ÊÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥È¡¼¥¿¥¹¡ÛËÍ¤Ï¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤Ø¤¦¤²¤â¤Î¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¹ÓÌÚÂ¼½Å¤¬¡¢Â¯¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¸Õ»¶½¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤âÂ¼½Å¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡¢¤«¤Ê¤êÆæ¤á¤¤¤¿Éð¾¤Ç¤¹¡£Å·²¼°ì¤ÎÈÜ¶±¤Ò¤¤ç¤¦¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Â¼½Å¤ò¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Ë¿Í´Ö½¤¯±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥È¡¼¥¿¥¹¡Û¡ÊµÓËÜ²È¤Î¡ËÈ¬ÄÅ¤µ¤ó¤È¤ÏÆóÅÙÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¥¯¥»¤Î¶¯¤¤Ìò¤ò²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¿®Ä¹¤Î²È¿Ã¤¿¤Á¤¬·ò¹¯¥°¥Ã¥º¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
