Î©·û¤È¸øÌÀ ¿·ÅÞ·ëÀ®»ëÌî¤ËÄ´À°Â³¤¯¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÅÞ¤Î²ñ¹ç¤Çº£¸å¤ÎÊý¿Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·
¹â»ÔÁíÍý¤¬ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼õ¤±¡¢ÌîÅÞ¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò»ëÌî¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
Ï¢Î©À¯¸¢¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤è¤½3¤«·î¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸øÌÀÅÞ¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ë¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ï°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¶ÛÇ÷¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡Ö¸½¼ÂÅª¤ËÊë¤é¤·¤ÎÄì¾å¤²¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¤±¤µ¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ï¢·È¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ºß¡¢Î¾ÅÞ¤Ï¼¡¤Î½°±¡Áª¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÎ©·û¤È¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É× ÂåÉ½
¡Ö»ä¤¿¤Á¸øÌÀÅÞ¤Î¸Ç¤¤·è°Õ¤Î¤â¤È¡¢ÃæÆ»²þ³×¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤ò¿Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¤¤ç¤¦¡¢Î©·û¤È¸øÌÀ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¼¹¹ÔÉô¤¬°ìÇ¤¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¸á¸å¤Ë¤ÏÎ©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿·ÅÞ¤â»ëÌî¤Ë¤·¤¿Æ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¿ÅÞÆâ¤«¤é¤â·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®Ìî»û¸ÞÅµ ÀÇÄ´²ñÄ¹
¡Ö¤ä¤Ï¤ê·ãÀï¶è¡¢ÀÜÀï¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡×
Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤ò¼´¤ËÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁíÁªµó¡£»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Î¾ÅÞ¤Ï·èÃÇ¤¬Ç÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£