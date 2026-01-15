·§ËÜ¸©Æâ 2025Ç¯¤Î¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¿ô¤Ï41¿Í Ìó3³ä¤¬¡ÖÆ»Ï©²£ÃÇÃæ¡×
µîÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë·§ËÜ¸©Æâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï41¿Í¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤«¤é14¿Í¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¸©·Ù¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¿Í¤Ï41¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅý·×¤¬»Ä¤ë1948Ç¯°Ê¹ß¡¢²áµî3ÈÖÌÜ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇÃæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï12¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤Ï2947·ï¤Ç²áµî10Ç¯´Ö¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï3599¿Í¤È²áµî10Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ë¤ÏÆ»Ï©²£ÃÇ»þ¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¡¢±¿Å¾¼Ô¤Ë¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ëºÝ¤Î°ì»þÄä»ß¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£