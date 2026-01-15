¥Ê¥¤¥Ê¥¤ÌðÉô¡¡²¬Â¼¤È¤Î°Ê¿´ÅÁ¿´¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤é¤Ç¤â°ú¤¤¤Æ¤ë¡×¡¡¡Ö²¬Â¼¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡×¤ËÆ±¤¸²óÅú
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê54¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¡Ê¿åÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁêÊý¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤È¤Î°Ê¿´ÅÁ¿´¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¶É¡Ö2025 FNS²ÎÍØº×¡×¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤Á¼÷»Ê¡×¤Î²°Âæ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖDOMOTO¡×¤¬ÍèÅ¹¡£2026Ç¯¤¬¸áÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤«¤±¡¢DOMOTO¤Î2¿Í¤ËÌäÂê¤ò½ÐÂê¤·¡¢2¿Í¤Î¡È¥¦¥Þ¡É¡Ê²óÅú¡Ë¤¬¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÆ²ËÜ¹ä¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÆ²ËÜ¹ä¤Ï¡ÖÇß´³¤·¡×¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï¡Ö¥Ð¥¿¡¼¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ÉÔÀµ²ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ä¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î¥¦¥Þ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ª2¿Í¤¬¥¦¥Þ¹ç¤¦¤«¤Ï¤ä¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Ë¤â²óÅú¤òµá¤á¤¿¡£ÌðÉô¤Ï¡Ö²¶¤é¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¹ç¤¦¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹ä¤Ï¡Ö²¬Â¼Î´»Ë¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È½ÐÂê¡£¤¹¤ë¤È¡¢²¬Â¼¤Ï¡ÖÈýÌÓ¡×¡¢ÌðÉô¤Ï¡ÖÈý¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤¿¡£²¬Â¼¤Ï¡Ö¤Û¤é¸«¤Æ¤ß¡×¤È¶½Ê³¡£DOMOTO¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£ÌðÉô¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤é¤Ç¤â°ú¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¾È¤ì¤¿¡£