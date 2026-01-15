¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÉðÅÄ¿®¸¼Ìò¤Ë¹âÅèÀ¯¿¡¡¡Ø½¨µÈ¡Ù¤Ç¶¦±é¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤È¡ÈºÆ²ñ¡É¡Ö·»¼Ô¤â¤´½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼Ìò¤Ë¹âÅèÀ¯¿¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¥º¥é¥ê
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÅè±é¤¸¤ëÉðÅÄ¿®¸¼¤Ï¡¢Àï¹ñºÇ¶¯¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¹ÃÈå¤ÎÀï¹ñÂçÌ¾¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¦ÆÁÀî²È¹¯¤È¤ÏÆ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÂÐÎ©¡£±ó¹¾¤Ø¿¯¹¶¤·¡¢»°Êý¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤ÇÆÁÀî²È¹¯¤òÇË¤ê¡¢»°²Ï¤Ë¿Ê·³¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡¹âÅè¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±éÎò¤Ï¡¢¡ØÂÀÊ¿µ¡Ù¡Ê1991Ç¯¡ËÂÍøÄ¾µÁÌò¡¢¡Ø½¨µÈ¡Ù¡Ê1996Ç¯¡ËË¿Ã½¨Ä¹Ìò¡¢¡ØÉðÂ¢ MUSASHI¡Ù¡Ê2003Ç¯¡ËÌøÀ¸Ê¼¸Ë½õÌò¡¢¡ØÅ·ÃÏ¿Í¡Ù¡Ê2009Ç¯¡ËÈõ¸ýÁÚ±¦±ÒÌçÌò¡¢¡Ø¿¿ÅÄ´Ý¡Ù¡Ê2016Ç¯¡ËËÌ¾ò»áÀ¯Ìò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹âÅèÀ¯¿¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹âÅè¡Û¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿¿¿´¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½¨µÈ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¹âÅè¡ÛÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·»¼Ô¡Ê½¨µÈ¡Ë¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤â¤´½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡Ö¿·Á¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë1Ç¯´Ö¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â½é¿´Ëº¤ì¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¿·Á¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
