¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬ÃË¤Ë»É¤µ¤ì1¿Í°Õ¼±ÉÔÌÀ¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è
15Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¶¯À©¼¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬¡¢ÃË¤Ë»É¤µ¤ì¡¢1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÉô²°¤Ç¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸½ºßÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢¿ùÊÂ¶èÏÂÀô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡Ö¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÉô²°¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤È´Ø·¸¼Ô¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ2¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë40Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¹¹Ô´±¤é¤¬Éô²°¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬ÆÍÁ³¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÃË¤Ï¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»É¤µ¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¡¢¤â¤¦1¿Í¤Ï·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÇúÈ¯¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤¬Ç³¤¨Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ð¤ÎÀª¤¤¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¸½ºßÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò¤¹¤Ç¤Ë¶á¤¯¤Î·Ù»¡½ð¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
