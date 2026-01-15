¿À¸Í»ÔÌò½ê

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¡¡¿À¸Í»ÔÆâºß½»¤Î¹â¹»À¸¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÄÌ³ØÄê´ü·ô¤ÎÊä½õÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ï1·î5Æü¤«¤é¡¢2025Ç¯ÅÙÊ¬¤Î¿½ÀÁ¼õÉÕ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡2024Ç¯9·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Åö½é¡¢»ÔÆâ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ³Ø¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢ÄÌ³ØÄê´ü·ô¤ÎÁ´³Û¤òÊä½õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¤½¤ÎÊä½õ¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¹­¤²¡¢»Ô³°¤Î¹â¹»¤ËÄÌ³Ø¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢È¾³Û¤òÊä½õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¿½ÀÁ¤Ï4·î10Æü¤Þ¤Ç¡£

¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤Ë½»Ì±ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¹â¹»À¸¤Ç¡¢¹âÅù³Ø¹»¤ä¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤Î1Ç¯À¸¤«¤é3Ç¯À¸¤Î¤Û¤«¡¢ÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¤Î¸å´ü²ÝÄø¡¢Àì½¤³Ø¹»¤Î¹âÅù²ÝÄø¡¢³°¹ñ¿Í³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£ÄÌ¿®À©¹â¹»¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÄÌ³ØÆü¿ô¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ëþ20ºÐ¤È¤Ê¤ëÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£ÉÂµ¤¤äÎ±Ç¯¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¸¶Â§3Ç¯´Ö¡¢Êä½õ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¿½ÀÁ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤è¤ëÅÅ»Ò¿½ÀÁ¤Ç¡¢ÄÌ³ØÄê´ü·ô¤Î²èÁü¤Ê¤É¤¬É¬Í×¡£¿½ÀÁ¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï¡¢4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£

¡¡¿À¸Í»Ô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ä»ÔÆâ¹â¹»¤Î¶µ°é´Ä¶­¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿À¸Í»Ô¤³¤É¤â²ÈÄí¶É¤³¤É¤âÀÄ¾¯Ç¯²Ý¤Î¼¬Ìî¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¢¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¿À¸Í¡Ù¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥¯¥Þ¥¬¥¤¥¿¥Ä¥í¥¦»á¡ÊÆ±±¦¡Ë

¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¿À¸Í¡Ù¤è¤ê