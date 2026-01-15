¤½¤ÎÀÎŽ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ÎÂç¤¤µ¤Î¸Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤
2024Ç¯1·î4Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂç¤¤µ¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏµå»Ë¾åºÇÂç¤Î¸Ð¡¢¥Ñ¥é¥Æ¥Á¥¹¸Ð¤¬¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¸Ð¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤â¤¦¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£ÃÏµå¾å¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸Ð¤ò¤«¤¤¢¤Ä¤á¤Æ10ÇÜ¤Ë¤·¤¿Âç¤¤µ¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤È¥®¥Í¥¹ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²¼È¾Ê¬¡¢¤Û¤ÜÁ´Éô
¥Ñ¥é¥Æ¥Á¥¹¸Ð¤ÏºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï¡¢À¾¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤«¤éÅì¤Ï¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ä¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ï280ËüÊ¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤Ó¡Ê¢¨EU²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÌÌÀÑ¤Î¹ç·×¤Ï429ËüÊ¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢Ìó177ËüÎ©Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿å¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸Ð¤ÎÀµ³Î¤ÊÂ¬ÄêÃÍ¤òµ¤·¤¿¸¦µæ¤¬2021Ç¯¤ËScientific Reports¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó1160ËüÇ¯Á°¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¸Ð¡£À¤³¦ºÇ¾®¤Î¥¯¥¸¥é¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥±¥È¥Æ¥ê¥¦¥à¡¦¥ê¥¢¥Ó¥Ë¡¼¥Ë¡ÊCetotherium riabinini¡Ë¤Ê¤ÉµðÂç¤ÊÀ¸Êª¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾ÂÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥Î¥Æ¥ê¥¦¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀäÌÇ¤·¤¿¥¾¥¦¤Ë»÷¤¿Âç·¿¤ÎÓ®ÆýÎà¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿
¤³¤Î¸Ð¤Ï¿ôÉ´ËüÇ¯¤«¤±¤Æ¤À¤ó¤À¤ó¤È´³¾å¤¬¤ê¡¢35ËüÇ¯´Ö¤Ç¤½¤Î¿å¤Î3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤ÈÉ½ÌÌÀÑ¤ÎÌó3Ê¬¤Î2¤ò¼º¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÌó765ËüÇ¯Á°¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ³¤¡¢¥«¥¹¥Ô³¤¡¢¥¢¥é¥ë³¤¤¬¥Ñ¥é¥Æ¥Á¥¹¸Ð¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æº£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÂç³Ø¤ÎÃÏµå²Ê³Ø¼ÔDan Palcu»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î¥Ñ¥é¥Æ¥Á¥¹¸ÐÃµº÷¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹¥´ñ¿´¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë±ÔÉÒ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÀ¸ÂÖ·Ï¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¸Ð¤¬µ¤¸õÊÑÆ°¤ò»ý¤Á´®¤¨¤¿ÍýÍ³¤òÃµµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤½¤·¤Æ¾Íè¤Î¹õ³¤¤Ê¤É¤Î³¤¤¬Í³²Êª¤Ë¤è¤ë´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Î»²¹Í¤Ë
¹õ³¤¤ÎÂÏÀÑÊª¤Ë¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçµ¤¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¥á¥¿¥ó¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¹õ³¤¤Ë¤Ï²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤òÃß¤¨¤ëÃºÁÇ¤ÎÃùÂ¢¸Ë¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥é¥Æ¥Á¥¹¸Ð¤ÎÁÓ¼º¤Ï¡¢¸½ºß¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿å¸»¤ä´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¶µ·±¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¸Ð¡×¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÁÔÂç¤ÇÎò»ËÅª¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¥®¥Í¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó:¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤ò±Ç²è´Û¤Ç292²ó¸«¤¿¥Õ¥í¥ê¥À¤ÎÃËÀ¤ÎµÏ¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤ÍŽ¡¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤³¦µÏ¿¤¬¤¢¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¡£