timelesz¡¢´Ú¹ñ¥À¥ó¥¹½¤¹Ô¤Ç¡È¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÊÉ¡É¤ËÄ¾ÌÌ 8¿ÍÂÎÀ©½é¥É¡¼¥à¤Î³«Ëë¤Ë¤âÌ©Ãå¡Ötimelesz project -REAL-¡×VOL2¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛNetflix¤Ç¤Ï¡¢timelesz¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ötimelesz project -REAL-¡×VOL2¤ò2·î15Æü¤è¤ê¡ÊÁ´6ÏÃ¡ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢VOL2¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë²»³ÚÀ©ºî¤Î¿¿¿ñ³Ø¤Ö
VOL2¤ÏÁ´6ÏÃ¡£º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¤Î3¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹½¤¹Ô¤ËÄ©¤à¡£¥À¥ó¥µ¡¼¡¦AIKI¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿²ÝÂê¥À¥ó¥¹¤ò¤â¤È¤Ë¡¢3ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÏ©¾å¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡È¥Ð¥¹¥¥ó¡É¤Ç¤ÎÈäÏª¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÆñ°×ÅÙ¤È¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤â¸Â³¦À£Á°¡£3¿Í¤Î´Ø·¸À¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¤Ï¡¢É½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢2¿Í¤Ç³Ú¶ÊÀ©ºî¤ËÄ©Àï¡£¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤ó¤¯¡é¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢²»³ÚÀ©ºî¤Î¿¿¿ñ¤ò³Ø¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±´ü¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÁ°¤Ë8¿ÍÁ´°÷¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤Î¾ì½ê¤Ø¡£½é¿´¤Ëµ¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¹ï¤à¡£ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è8¿ÍÂÎÀ©½é¤È¤Ê¤ë¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î³«Ëë¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚVOL1¡§Á´4ÏÃ ÇÛ¿®Ãæ¡Û
episode 01 ºÇ½ª¿³ºº¤Î¤¢¤ÎÆü¤«¤éÌ©Ãå³«»Ï¡ª8¿ÍÂÎÀ©timelesz»ÏÆ°¡ª
episode 02 8¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ËÌ©Ãå¡ª
episode 03 ¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ in LAÊÓ1
episode 04 ¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ in LAÊÓ2
¡ÚVOL2¡§2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë 22»þ00Ê¬ Á´6ÏÃ¡Û
episode 05 º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ± in KOREAÊÓ1
episode 06 º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ± in KOREAÊÓ2
episode 07 º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ± in KOREAÊÓ3¡õµÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í in TOKYOÊÓ1
episode 08 µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í in TOKYOÊÓ2
episode 09 ¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£
episode 10 ¤¤¤è¤¤¤è8¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é³«Ëë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë²»³ÚÀ©ºî¤Î¿¿¿ñ³Ø¤Ö
¢¡º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¡¢´Ú¹ñ¤Ë¥À¥ó¥¹½¤¹Ô¤Ø
¢¡µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ËÄ©Àï
¢¡Netflix¡Ötimelesz project -REAL-¡×
