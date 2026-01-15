MV»£±ÆÃæ¤ËÎÞ¡Ö¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡ÄSM½é¤ÎÆüËÜ¿Í¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×GPP¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÎ¢Â¦
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛSM ENTERTAINMENT JAPAN¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÆüËÜ¿Í8¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦GPP¡Ê¥¸¡¼¥Ô¡¼¥Ô¡¼¡Ë¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖGPP Fly¡Á³³¤Ã¤×¤Á»æ¥Ò¥³¡¼¥¤Î¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Á¡×¡Ê¿¼Ìë25»þ¡Á¡Ë¤¬1·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSM¥¸¥ã¥Ñ¥ó¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¢3Æü´ÖÂ³¤¤¤¿MV»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½Ð¿È¼Ô¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¡¢½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò»ý¤ÄÊ¿¶ÑÇ¯Îð21ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í8¿Í¤¬¡¢K-POPÄ¾ÅÁ¤ÎÌó1Ç¯È¾¤ËµÚ¤Ö²áÌ©¤«¤ÄÅ°ÄìÅª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂÑ¤¨È´¤¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤Î·è°Õ¤ò¶»¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢25Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êSM ENTERTAINMENT¤ÇÅìÊý¿Àµ¯¡¢SHINee¡¢¾¯½÷»þÂå¡¢f(x)¡¢EXO¡¢Red Velvet¡¢aespa¡¢RIIZE¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¸½KeensÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¥·¥à¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó»á¤È¡¢SM ENTERTAINMENT¤Î4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦TRAX¤Î¥¸¥§¥¤¡¦¥¥à»á¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤éÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤Þ¤ÇµÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤·Â³¤±¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë»þ¤¬°ìÈÖ¿É¤¤¤«¤â¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤ÏÀ¸¤¤Æ¤ë¿´ÃÏ¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÈèÏ«¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
1·î14Æü¤Ë1st Single¡ÖBring it Back¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ¤Ë¤Ä¤Å¤¤¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤âÌ©Ãå¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ¤Ï3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢»£±ÆÃæ¤ËÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÂÎÅª¤ËÆ°¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤¬7»þ´ÖÂ³¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥é¡ÊSARA¡Ë¤¬¡ÖµÙ·Æ¤·¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÏ·ì¤òµ¯¤³¤·¤ÆÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£3Æü´Ö¤¹¤Ù¤ÆÃë¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤Ç»£±Æ¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡SM¥¨¥ó¥¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é½é¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼
¢¡GPP¡¢´Ú¹ñ¤Ç²á¹ó¤Ê¶Ú¥È¥ì¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¿´ÃÏ¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡GPP¡¢MV»£±ÆÃæ¤ËÎÞ¤¹¤ë»Ñ¤â
1·î14Æü¤Ë1st Single¡ÖBring it Back¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ¤Ë¤Ä¤Å¤¤¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤âÌ©Ãå¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ¤Ï3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢»£±ÆÃæ¤ËÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÂÎÅª¤ËÆ°¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤¬7»þ´ÖÂ³¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥é¡ÊSARA¡Ë¤¬¡ÖµÙ·Æ¤·¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÏ·ì¤òµ¯¤³¤·¤ÆÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£3Æü´Ö¤¹¤Ù¤ÆÃë¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤Ç»£±Æ¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
