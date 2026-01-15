¤Ð¤¡¤Ð¡¢´Å¤ä¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Êµã¡ËÂ¹¤Ë¡Ø¥¸¥åー¥¹¡¦Ìë¤Õ¤«¤·¡Ù»°Ëæ¡£²Ç¤¬¸È¤òÌ£Êý¤ËÊÑ¤¨¤¿¡Ø3¤Ä¤ÎÌóÂ«¡Ù
¤³¤ì¤ÏÉ®¼Ô¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Ï1Æü1¤Ä¡×¡Ö¥¸¥åー¥¹¤Ï½µËö¤À¤±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ëー¥ë¤ò·è¤á¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¾¯¤·¤º¤Äµ¬Î§¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤½¤Î¥ëー¥ë¤¬¼é¤é¤ì¤º¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
µÁ¼Â²È¤Ç¤Î´Å¤¤¥ëー¥ë
»Ò¤É¤â¤¬4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Ï1Æü1¤Ä¡×¡Ö¥¸¥åー¥¹¤Ï½µËö¤À¤±¡×¡ÖÌë21»þ¤Ë¤ÏÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤æ¤ë¤¤¥Þ¥¤¥ëー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°é»ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½µËö¤ËµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤Î¥ëー¥ë¤ÏËè²ó¤¤ì¤¤¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥ëÌµ»ë¤ÎµÁ¼Â²È¤Ç
¸¼´Ø¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¤Ð¤¡¤Ð¡¢¥×¥ê¥ó¤¢¤ë¡© ¥¸¥åー¥¹¤â¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÆÃÊÌ¤è～¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ê¥ó¤Ë¤ª²Û»Ò¡¢Ãº»À¥¸¥åー¥¹¤Þ¤Ç¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤º¤é¤ê¡£¡Ö¤´¤Ï¤óÁ°¤À¤«¤é¥¸¥åー¥¹¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«Íè¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤Î¤Ò¤È¸À¡£
Ìë¤â¥¢¥Ë¥á¤ò¤À¤é¤À¤é¸«¤Æ¡¢µ¢Âð¤Ï22»þ²á¤®¡£¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤¯¤ÆÂçµã¤¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤ò¤¢¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ç¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£