¤á¤Á¤ã¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¤ーーー¥Ã¥Ã¡ª¡ª¡Ú3COINS¡Û¿©Âî¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤»¤ë♡¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥Äー¥ë¡×
¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Ç¤Ï¿©Âî¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤»¤½¤¦¤Ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥Äー¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ìÃæ¡£¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ä¤ª¿©»ö»þ¤Îµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡£º£²ó¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤È¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Èþ¤·¤¤¥Ý¥Ã¥È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¿æÈÓÍÑÅÚÆé¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¾ì¤Ç»È¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¿§Ì£¤â±Ç¤¨¤½¤¦¤Ê¡Ö¥¬¥é¥¹¥Ý¥Ã¥È¡§600ml¡×
¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Æ©ÌÀ´¶¤È¡¢Èþ¤·¤¤¶ÊÀþ¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¬¥é¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¥³ー¥Òー¤ä¹ÈÃã¤òÌ£¤ï¤¦¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Î¿©Âî¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÄ¾²ÐOK¤ÎÂÑÇ®¥¬¥é¥¹À½¡×¤È¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤âÎÉ¤¤¤è¤¦¡£¤ªÅò¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ãê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥Ý¥Ã¥È¤ËÃí¤²¤Ð¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¿§Ì£¤¬±Ç¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï\880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ËÃÍ²¼¤²Ãæ¡£
³¸ÉÕ¤¤ÎÊØÍø¤Ê¡Ö2¹çÍÑ¿æÈÓÅÚÆé¡§1400ml¡×
¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤È¡¢¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÅÚÆé¡£2¹çÊ¬¤Î¿æÈÓ¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£ÄìÌÌ¤ÏÊ¿¤é¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÖ¤¤¤¿»þ¤Î°ÂÄê´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¸¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤´ÈÓ¤¬Áá¤¯Îä¤á¤¿¤ê´¥Áç¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âËÉ¤²¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï\1,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ËÃÍ²¼¤²Ãæ¡£
writer¡§S.Hoshino