½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÈæ²Å¿¿Èþ»Ò¤¬¡ÖÂð·ú¡×¹ç³Ê¡¡ÆÍÇËÎ¨18.7¡ó¤ÎÆñ´Ø¡Ö1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¥Ä¥¢¡¼5¾¡¤Î¿Íµ¤¥×¥í¤¬°ÛÎãÊó¹ð
SNS¤ÇÊó¹ð
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»5¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÈæ²Å¿¿Èþ»Ò¡ÊTOYO TIRE¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î»î¸³¡ÊÂð·ú¡Ë¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ÎÂð·ú»î¸³¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï18.7¡ó¡£¶¹¤Ìç¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡Èæ²Å¤Ï¹ç³Ê¾Ú½ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¡£¡ÖÎáÏÂ7Ç¯¡¡ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡10Âå¤Îº¢¤«¤é¥´¥ë¥Õ°Ê³°¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âð·ú¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö´ù¤Ë¸þ¤«¤¤ÊÙ¶¯¤¹¤ë»ö¼«ÂÎ¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤È¤¹¤ë»ö¤¹¤é¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¹ç³Ê¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë³Ø¤Ó¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ßÀ®Ä¹½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æì½Ð¿È¡¢32ºÐ¤ÎÈæ²Å¤Ï2012Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£13Ç¯¤Î¥ä¥Þ¥Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥×¥ó³ë¾ë¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¿·¿Í¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£19Ç¯¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¤ÇÄÌ»»5¾¡ÌÜ¡£18Ç¯¤Ë¤Ï1²¯996Ëü9185±ß¤ò²Ô¤®¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
