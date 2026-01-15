ËëËö¡¢ÆÁÀî·Ä´î¤¬Àï°ÕÁÓ¼º¤·ÌëÆ¨¤²¡Ä¤Ï±³¡ª¡ÖÄ»±©¡¦Éú¸«¤ÎÀï¤¤¡×¤ÇÅ±Âà¤·¤¿ËÜÅö¤Î·Ð°Þ¤È¿¿°Õ
¡ÖÆ¨Ë´¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
Ä»±©¡¦Éú¸«¤ÎÀï¤¤¤Ï1868Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ËÍ¥Àª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎµìËëÉÜ·³¤¬ÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥á¤Æ¤¤¤¿µìËëÉÜ·³¡ÄËëËö¤Î¡ÖÄ»±©¡¦Éú¸«¤ÎÀï¤¤¡×¤Ç¿·À¯ÉÜ·³¤¬°µÅÝÅªÀïÎÏ¤ÎµìËëÉÜ·³¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÍýÍ³¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«Å¨Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿ÆÁÀî·Ä´î¤Ë¤ÏÀï°Õ¤¬Ìµ¤¯¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·³¤¬ÁíÊø¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤è¤¯ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤Ï¾®Àâ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²¿ÅÙ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î·Ð°Þ¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä»±©¡¦Éú¸«¤ÎÀï¤¤¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤º¡¢°ì¤Ä¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï·Ä´î¤Ï¿·À¯ÉÜ¤ÈÀï¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ö¼Â¤Ç¤¹¡£Èà¤¬Å¨Ç§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»§ËàÈÍ¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
»§ËàÈÍ¤Ï²¦À¯Éü¸Å¤ÎÂç¹æÎá¤ò²èºö¤·¡¢¾®¸æ½ê²ñµÄ¤Ç¼´±Ç¼ÃÏ¤ÎÍ×µá¤ò¤¹¤ë·Á¤Ç·Ä´î¤ò´Ù¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
·Ä´î¤Ï¸À¤ï¤Ð»äÀï¤òÄ©¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ï»§ËàÆ¤È²¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¤½¤Îºá¤òÌÀ¼¨Îóµó¤·¤¿ÃÆ³¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÆ¤»§É½¤ò½Ð¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤è¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇ½é¤«¤éÆ¨¤²¹ø¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢µìËëÉÜ·³¤Ï½éÆü¤«¤é»§Ä¹Ï¢¹ç¤Î¿·¼°½Æ¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢Ï»ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÇÔÁöÊ¼¤¬Âçºä¾ë¤Ø¤É¤Ã¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÅÈÍ¤äÍäÈÍ¤¬¿²ÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦ÄË¼ê¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÌ£Êý¤¬¸º¤ê¡¢Å¨¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÀï¶·¤Ï°ìµ¤¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¾®Àâ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯ÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢·Ä´î¤¬²È¿Ã¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÌëÈ¾¤ËÂçºä¾ë¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
Å±Âà¤·¤¿·Ð°Þ
¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Ï·Ãæ¤ä¼ãÇ¯´ó¤¿¤Á¤¬ÌÔÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖËëÉÜ¤ËÀ¾¶¿¤äÂçµ×ÊÝ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ô¤¬¤ª¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¡¢·³´Ï¡¦³«ÍÛ´Ý¤Ë¾èÁ¥¤·¤Æ¹¾¸Í¤ËÆ¨Ë´¤¹¤ë¤Î¤¬¾ï¤Ç¤¹¡£
Á¥¤ÇÂçºä¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë·Ä´î¤òÉÁ¤¤¤¿¶Ó³¨¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¤È¤³¤í¤¬¡¢½ÂÂô±É°ì¤¬ÊÔ¤ó¤À¡ØÀÎÌ´²ñÉ®µ¡Ù¤Î¡ÖÂçºä¾ë¸æ°ú¾å¤²¤Î»þ¤Î»ö¡×¤òÆÉ¤à¤È¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Å±Âà¤ò´«¤á¤¿¤Î¤Ï²ñÄÅÈÍ¤Î·³»öÊô¹ÔÅºÌò¡¦¿ÀÊÝÄ¹µ±¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¹¾¸Í¤ËÌá¤êÎäÀÅ¤ËÁ±¸åºö¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤ÈÈà¤ÏÄó¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ãÇ¯´ó¤Î±Ê°æ¾°»Ö¤â¤³¤ì¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ä´î¤Ï¤µ¤é¤Ë½ôÂâÄ¹¤ò½¸¤á¤Æ°Õ¸«¤òÊ¹¤¡¢Ï·Ãæ¤ÎÈÄÁÒ¾¡ÀÅ¤È±Ê°æ¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç°ú¤¾å¤²¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎµÏ¿¤«¤é¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÅ¨Á°Æ¨Ë´¤¹¤ë·Á¤ÇÆ¨¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢²ø¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
Å±Âà¸å¤â¤ä¤ëµ¤¤ò¸«¤»¤ë
¤³¤³¤ÇÄ»±©¡¦Éú¸«¤ÎÀï¤¤¤«¤éÂà¤¤¤Æ¹¾¸Í¤ØÌá¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î·Ä´î¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¡¢Èà¤Ï
Âçºä¾ë¤òÃ¦½Ð¤·¡¢¹¾¸Í¾ë¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¸å¡¢ÄÅÅÄ¿¿Æ»¤Ë¡Ö½¸µÄ½ê¡×¤ÎÀßÎ©¤ò»ð¤ê¡¢1·î²¼½Ü¤ËÀ¾¼þ¤ËÎ©·ûÀ¯¼£¤Î¸¦µæ¤òÌ¿¤¸¡¢ÄÅÅÄ¿¿Æ»¤ä²ÃÆ£¹°Ç·¤¿¤Á¤ò»²²Ã¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë²ÃÆ£¹°Ç·¤Ï¡¢Ëë¿Ã¤Ç¤¢¤ê³«À®½ê¤Î¶µ¼ø¿¦¤Ç¤¢¤ê¡¢Î©·ûÀ¯ÂÎ¤òÄó¾§¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½Æ砍¡¦ÃÆÌô¤òÂçÎÌ¤Ë½¸¤á¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¹¾¸Í¤Î·³È÷¤ÏÂçºä¾ë¤Îº¢¤ò¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î³°¹ñ»æ¡Ö¥Î¡¼¥¹¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Ø¥é¥ë¥É¡×¤Ï¡ÖÀï¤¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆ°¤¤ÏÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢·Ä´î¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÀï°Õ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Ç¤¹¡£
¾·³ºßÇ¤»þ¤ÎÆÁÀî·Ä´î¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤Ï¹¾¸Í¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡ÖÂç·¯ÂÎÀ©¡×¼ùÎ©¤Î·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Àï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ»§Ä¹¤È·èÀï¤·¡¢¿·¤·¤¤À¯ÉÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ºÇ½ªÅª¤Ë¶³½ç¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î½ôÈÍ¤ÎÆ°¸þ¤ä¡¢¿·À¯ÉÜ¤ÎÅìÀ¬·³¤ÎÊÔÀ©¤Ê¤É¤ò´Õ¤ß¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈà¤¬Àï°Õ¤ò¼º¤¤¡¢¿·À¯ÉÜ¼ùÎ©¤òÌÀ¼£À¯ÉÜ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¾¸Í¤ØÌá¤Ã¤¿¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ä´î¤ÏÀï°Õ¤ò¼º¤Ã¤ÆÆ¨Ë´¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ç½ø¤¬µÕ¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÀï½ÑÅª¤ÊÉ¬Í×À¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÇºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÀïÎ¬Åª¤ËÀ¯¸¢°Ñ¾ù¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡Ö·Ä´îÆ¨Ë´¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¿·À¯ÉÜ¤¬µìÀ¯¸¢¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿ºî¤êÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§
ÉÔÃçÉ×ÉØ¡© ËëËö¤ÎÆ°Íð²¼¡¢10Ç¯¤ÎÊÌµïº§¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÆÁÀî·Ä´î¤È°ì¾òÈþ²ì»Ò¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¤·¤¿¤¿¤«¤ÇàÄàÑ¡¢ÍÇ½¤ÊÆÁÀî·Ä´î¡£¡ÖÂçÀ¯Êô´Ô¡×Ä¾¸å¡¢À¯Áè¤Ï·Ä´î¤ËÍÍø¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡©¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
»²¹Í»ñÎÁ¡§ÉâÀ¤Çî»Ë¡Ø¤¯¤Ä¤¬¤¨¤µ¤ì¤¿ËëËö°Ý¿·»Ë¡Ù2024Ç¯¡¢¤µ¤¯¤é¼Ë
²èÁü¡§photoAC,Wikipedia