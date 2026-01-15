6ºÐ»ù¤ò»à¤Ë»ê¤é¤»¤Æ¤âÄ¨Ìò4Ç¯¡¢È½·è¤¬¡Ö·Ú¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤Ø¡¡¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ï²¿¤ò¤É¤¦É¾²Á¤·¤¿¤Î¤«¡©
½Å¤¯ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿Ë¡Äî¤Ç¡¢ºÛÈ½Ä¹¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿ÎÌ·º¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤Îµá·º¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤ÎÁð¤à¤é¤Ç2023Ç¯6·î¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿Êæºä½¤¡Ê¤Û¤µ¤«¡¦¤Ê¤ª¡Ë¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ6ºÐ¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¡£
¿À¸ÍÃÏºÛ¡Ê¾¾ÅÄÆ»ÊÌºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï1·î14Æü¡¢½ý³²Ã×»à¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Êì¿Æ¤ËÄ¨Ìò4Ç¯¡Êµá·º¡§Ä¨Ìò8Ç¯¡Ë¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿½¤¤Á¤ã¤ó¤Î½ÇÊì¤Ë¤¢¤¿¤ëÊì¿Æ¤ÎËå2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÄ¨Ìò3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¡Êµá·º¡§7Ç¯¡Ë¤È¤¹¤ëÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ÎÎÌ·º¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ä½ÇÊì¤¿¤Á¤Î¹Ô°Ù¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¡¢½¤¤Á¤ã¤ó¤Î»à¤ò¤É¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¤Î¤«¡£
ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Æþ¼ê¤·¤¿È½·èÍ×»Ý¤ò¤â¤È¤Ë¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¾ÜºÙ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Èï¹ð¿Í¤Î»áÌ¾¤Ê¤É¤ÏÆ¿Ì¾¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉôÊÔ½¸¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üºá¤È¤Ê¤ë¤Ù¤»ö¼Â¤ÎÍ×»Ý
Èï¹ð¿Í3Ì¾¡Ê½¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¿Æ¡¢½ÇÊì2¿Í¡Ë¤Ï¡¢½ÇÉã¤È¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢
¡Ê1¡ËÎáÏÂ5Ç¯6·î19Æü¡¢¿À¸Í»ÔÀ¾¶èÆâ¤ÎÈï¹ð¿Í¤éÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Î¼Â»Ò¤Ç¤¢¤ëÈï³²¼Ô¡ÊÅö»þ6ºÐ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¾²¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤·¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÇØÉô¤òÅ´¥Ñ¥¤¥×¤ÇÂ¿¿ô²ó²¥¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÇØÃæ¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂ¿¿ô²óÈô¤ÓÄ·¤Í¤¿¤êÆ§¤ß¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±Æü¡¢Æ±½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤ò³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê»àË´¤µ¤»¡¢
¡Ê2¡ËÆ±Æü¡¢Æ±½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Î»àÂÎ¤ò¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹Æâ¤Ë±£Æ¿¤·¤¿¾å¡¢Æ±Æü¸á¸å4»þ54Ê¬º¢¤«¤éÆ±Æü¸á¸å5»þ22Ê¬º¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢Æ±¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤òÆ±»ÔÀ¾¶èÆâ¤ÎÁð¤à¤é¤Ë±¿ÈÂ¤·¤ÆÅê´þ¤·¡¢¤â¤Ã¤Æ¡¢»àÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¡£
¡üÁèÅÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ÎÍ×»Ý
ËÜ·ï¤Î¼ç¤¿¤ëÁèÅÀ¤Ï¡¢½ÇÊìAµÚ¤Ó½ÇÊìB¤Î¶¦ËÅ¤ÎÈÏ°Ï¡ÊÁèÅÀ1¡Ë¤È¡¢Î¾Èï¹ð¿Í¤ÎÅ¬Ë¡¹Ô°Ù¤Î´üÂÔ²ÄÇ½À¤ÎÍÌµ¡ÊÁèÅÀ2¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ü1 ¶¦ËÅ¤ÎÈÏ°Ï¡ÊÁèÅÀ1¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ·ïÅöÆü¤ÎÄ«¿©Á°¤ÎË½¹Ô¡ÊÂè1Ë½¹Ô¡Ë¤ÎºÝ¤Ë¡¢½ÇÉã¤¬¡¢½ÇÊìA¤È½ÇÊìB¤ËÂÐ¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤Î¼êÂ¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Êì¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈï³²¼Ô¤òÅ´¥Ð¥¤¥×¤ÇÃ¡¤¯¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÌ¿Îá¤·¡¢Æ±Ì¿Îá¤Ë½¾¤¤¡¢½ÇÊìA¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÎ¾¼ê¤ò»ý¤Á¡¢½ÇÊìB¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÎ¾Â¼ó¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Êì¿Æ¤¬Èï³²¼Ô¤ÎÇØÃæ¤òÅ´¥Ð¥¤¥Õ¤Ç²¥ÂÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½ÇÉã¤ÈÈï¹ð¿Í3Ì¾¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹Ô¤Î¶¦ËÅ¤¬À®Î©¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢½ÇÊìA¤È½ÇÊìB¤ÎÎ¾Èï¹ð¿Í¤¬Ä¾ÀÜË½¹Ô¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ä«¿©¸å¤ÎË½¹Ô¡ÊÂè2Ë½¹Ô¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾åµ¶¦ËÅ¤ÎÈÏ°Ï¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
Âè1Ë½¹Ô¤ÈÂè2Ë½¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ±°ì¤ÎÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¡¢Æ±°ìÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ì½ê¤âÈï¹ð¿Í¤éÂð¤Î1³¬¥ê¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎË½¹Ô¤â¡¢ÂçÊØ¤ò¼º¶Ø¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤É¤ª¤ê¤ËÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ÇÉã¤¬²×Î©¤Á¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æ°µ¡¡¢·Ð°Þ¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÇÉã¤¬Êì¿Æ¤ËÌ¿Îá¤·¤ÆËô¤Ï¼«¤é¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Å´¥Ñ¥¤¥×¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÖÍÍ¤âÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ·ïÅöÆü°ÊÁ°¤«¤é¡¢½ÇÉã¤¬¼«¤éËô¤ÏÈï¹ð¿Í3Ì¾¤ËÌ¿Îá¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎË½¹Ô¤òÈï¹ð¿Í3Ì¾¤¬ÌÛÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Æü¾ïÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ·ïÅöÆü¤âÆ±¤¸Î®¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹Ô¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î»ö¾ð¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Âè2Ë½¹Ô¤Ï¡¢Âè1Ë½¹Ô¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤¿¡¢Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹Ô¤È¤·¤Æ°ìÏ¢°ìÂÎ¤Î¤â¤Î¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤¬ÁêÅö¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè1Ë½¹Ô¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÈÈ°Õ¡¢¶¦ËÅ¤Ë´ð¤Å¤¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Âè1Ë½¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ËÅ¤Ë´ð¤Å¤¯¹Ô°Ù¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
½ÇÊìAµÚ¤Ó½ÇÊìB¤È¤â¡¢¶¦ËÅ´Ø·¸¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò²¿¤é¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢½ÇÉã¤ÈÈï¹ð¿Í3Ì¾¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢Âè1Ë½¹Ô¤ÎºÝ¡¢Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹Ô¤Î¶¦ËÅ¤¬À®Î©¤·¡¢Æ±¶¦ËÅ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Âè1Ë½¹ÔµÚ¤ÓÂè2Ë½¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¡¢½ÇÊìAµÚ¤Ó½ÇÊìB¤Ï¡¢Âè2Ë½¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¦Æ±ÀµÈÈ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡ü2 Å¬Ë¡¹Ô°Ù¤Î´üÂÔ²ÄÇ½À¤ÎÍÌµ¡ÊÁèÅÀ2¡Ë ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë´üÂÔ²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´üÂÔ²ÄÇ½À¤ÎÍýÏÀ¤Ï¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ï°Û¤Ê¤êË¡Î§¾å¤Îº¬µò¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤¬ÈÈºá¤Î¹½À®Í×·ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ë°ãË¡¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¡¢¹Ô°Ù¼Ô¤Ë¸Î°Õ¤âÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤òÈóÆñ¤·ÆÀ¤ë¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈóÆñ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÎã³°Åª¤Ê¾ì¹ç¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢´üÂÔ²ÄÇ½À¤ÎÍýÏÀ¤Ë¤è¤ëÀÕÇ¤¤ÎÁËµÑ¤Ï¡¢ËÜ·ï¤Î¹Ô°Ù¼Ô¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊªÍýÅª¾õ¶·¡¢¿´ÍýÅª¶¯À©¾õ¶·Åù¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¹Ô°Ù¼Ô¤Î¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Å¬Ë¡¹Ô°Ù¤Ë½Ð¤ë´üÂÔ²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ë¸ÂÅª¤Ê¾õÂÖ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤È²ò¤µ¤ì¤ë¡£
ÊªÍýÅª¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½ÇÊìA¤È½ÇÊìB¤¬¿ÈÂÎ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ·ïÅöÆü¤Ï²ÈÃæ¤Ë¸°¤Ê¤É¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢²È¤«¤é³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Áë¤ò³ä¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ³°Éô¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÊª¤¬Â¿¤¯¡¢Áë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë°ìÄê¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¾å¡¢²»¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤ì¤Ð½ÇÉã¤¬¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃµ¡¤â½ÇÉã¤Î´ÉÍý²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢110ÈÖÄÌÊóÅù¤ò¤·¤Æ½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤âº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ë½ÎÏ¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢6·î¤Ë¤Ï¡¢½ÇÉã¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¤¬°ìÁØ·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¾å¡¢Ë½ÎÏ¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð»ß¤á¤¿Â¦¤â¤½¤ì¤Þ¤ÇË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Â¦¤â¡¢¤è¤ê·ã¤·¤¤Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢½ÇÊìAµÚ¤Ó½ÇÊìB¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡¢ËÜ·ï°ÊÁ°¤Ë½ÇÉã¤ÎË½ÎÏ¤«¤éÂ¾¤Î²ÈÂ²¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÇÉã¤«¤éÈï³²¼Ô¤òÃ¡¤¯¤è¤¦Ì¿Îá¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÎÏ¤ò²Ã¸º¤·¤ÆÃ¡¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¿ÎáÄÌ¤ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÇÊìAµÚ¤Ó½ÇÊìB¤Ï¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤Ã¤Æ¼«¿È¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¼«¿È¤äÂ¾¤Î²ÈÂ²¤¬½ÇÉã¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤ä¡¢ÎÏ¤ò²Ã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢½ÇÉã¤«¤é¤Î¤è¤ê·ã¤·¤¤Ë½ÎÏ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤È¼«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿´ÍýÅª¶¯À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á°µÇ§Äê¤Î¤È¤ª¤ê¡¢½ÇÊìAµÚ¤Ó½ÇÊìB¤È¤â¡¢½ÇÉã¤Î¼«Ê¬¤¬¡Ö¿À¡×¡¢¡Ö·Ù»¡´±¤Î¥È¥Ã¥×¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÇÉã¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²¼¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢³°Éô¤Î¿Í¡¹¤¬½ÇÉã¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê2¡Ë
½ý³²Ã×»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÇÊìA¤ÎÅ¬Ë¡¹Ô°Ù¤Î´üÂÔ²ÄÇ½À¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢½ÇÊìA¤¬¡¢½ÇÉã¤ËÈï³²¼Ô¤Î¼ê¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦Ì¿Îá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ËÅ¬Ë¡¹Ô°Ù¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
³°Éô¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ü¾ûÅù¤ÎÊªÍýÅª¾õ¶·¤ä¡¢½ÇÉã¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢³°Éô¤Î¿Í´Ö¤Ï½ÇÉã¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÇÊìA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
Â¾Êý¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï³°Éô¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤ÏºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤Î¼ê¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½ÇÉã¤ËÁàºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢½¾¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¼«¿È¤äÂ¾¤Î²ÈÂ²¤¬Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤¬¤è¤ê·ã¤·¤¤Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ë½ÎÏ¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½ÇÊìA¤Ï¡¢½ÇÉã¤ÎË½ÎÏ¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¿Îá¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢½ÇÊìA¤Ï¡¢ËÜ·ï°ÊÁ°¤Ë½ÇÉã¤ÎÌ¿ÎáÄÌ¤ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¾å¡¢ËÜ·ïÅöÆü¤â¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤Î¼ê¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢½ÇÊìA¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Êì¿Æ¤Î¿¶¤ê²¼¤í¤¹Å´¥Ñ¥¤¥×¤¬Èï³²¼Ô¤ÎÆ¬¤ËÅö¤¿¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÆ¬¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ÇÊìA¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î¾õ¶·¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤ËÈ¿¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤ËÌÕÌÜÅª¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÇÉã¤«¤éÈï³²¼Ô¤Î¼ê¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿Îá¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢½ÇÊìA¤ä½ÇÊìB¤ËÂÐ¤·¤ÆË½ÎÏ¤Ï²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ð¸³¾å¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤Î²¼¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤êÈï³²¼Ô¤Î¼ê¤ò»ý¤Ä¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«¿È¤ä½ÇÊìB¤ËÄ¾¤Á¤Ë½ÅÂç¤Ê´í³²¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âè1Ë½¹Ô½ªÎ»¸å¡¢2³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÇÊìA¤Ï¡¢½ÇÉã¤«¤éÁ°Æü¤ËÈï³²¼Ô¤¬½ÇÊìA¤È½ÇÊìB¤Ë²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ÆÃ¡¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤³¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ÇÉã¤Î°Õ¸þ¤ËÈ¿¤·¤¿¸ÀÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢½ÇÊìA¤Ï½ÇÉã¤«¤éÅ´¥Ñ¥¤¥×¤ÇÃ¡¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê½ÇÉã¤Î°Õ¸þ¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¾åµ¸ÀÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤è¤êÁ°¤Ç¡¢½ÇÉã¤«¤é¤ÎË½¹Ô¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Âè1Ë½¹Ô¤Î»þÅÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤ËÈ¿¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢½ÇÊìA¤Ï¡¢ËÜ·ïÅöÆü¡¢Ä«¤«¤éÈï³²¼Ô¤ÎÂÎÄ´¤¬°¤¤¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¾å¡¢½ÇÉã¤ËÈï³²¼Ô¤Î¼ê¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦Ì¿Îá¤µ¤ì¤¿»þ¡¢½ÇÉã¤¬¼«¤éËô¤ÏÈï¹ð¿Í3Ì¾¤ËÌ¿¤¸¤ÆÈï³²¼Ô¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æü¾ïÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°ÞÅù¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¡¢Èï³²¼Ô¤¬Å´¥Ñ¥¤¥×¤Ç²¥¤é¤ì¤ëÅù¤ÎË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÇ§¼±¤·ÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤é¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¤ÇÈï³²¼Ô¤ÎÎ¾¼ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢½ÇÉã¤ËÂÐ¤·¡¢Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼êÃÊ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½ÇÊìA¤Ï¡¢½ÇÉã¤«¤éÈï³²¼Ô¤ò¼Î¤Æ¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤ï¤ì¡¢Èï³²¼Ô¤Î»àÂÎ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Á½Ð¤·±¿¤Ö¤è¤¦Ì¿Îá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤òµñÈÝ¤·¤¿¤ê¡¢½ÇÉã¤ËÂÐ¤·¡¢»àÂÎ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼êÃÊ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢½ÇÊìA¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¿Í¤¬¤½¤Î¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢½ÇÉã¤«¤éÌ¿Îá¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê½¾¤¦¤Û¤«¤Ê¤¯¡¢Èï³²¼Ô¤Î¼ê¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î»àÂÎ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò±¿¤ó¤À¤ê¤¹¤ë°Ê³°¤ËÁ´¤¯ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ë¸ÂÅª¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢Å¬Ë¡¹Ô°Ù¤Î´üÂÔ²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤¬ÁêÅöÄøÅÙÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê3¡Ë
½ý³²Ã×»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½ÇÊìB¤ÎÅ¬Ë¡¹Ô°Ù¤Î´üÂÔ²ÄÇ½À¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢½ÇÉã¤ËÈï³²¼Ô¤ÎÂ¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦Ì¿Îá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ËÅ¬Ë¡¹Ô°Ù¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
½ÇÊìB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»Ü¾ûÅù¤ÎÊªÍýÅª¾õ¶·¤ä¡¢½ÇÉã¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²¼¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³°Éô¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢½ÇÊìA¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÇÊìB¤¬¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤ÎÂ¤ò¤Ä¤«¤à¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½ÇÉã¤ËÁàºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢Ë½ÎÏ¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢½ÇÊìA¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢½ÇÊìB¤â¡¢ËÜ·ï°ÊÁ°¤Ë½ÇÉã¤ÎÌ¿ÎáÄÌ¤ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¾å¡¢ËÜ·ïÅöÆü¤â¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤ÎÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÂÖÍÍ¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÂ¼ó¤ò¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Ç¤Ä¤«¤à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦²¡¤µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤¬°Õ¿Þ¤¹¤ë»ý¤ÁÊý¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÇÊìB¤Ï¡¢·éÊÊ¾É¤Î¤¿¤á¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èï³²¼Ô¤Ë¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ý¤ÁÊý¤ò¤·¤¿»Ý½Ò¤Ù¤ë¤¬¡¢½ÇÉã¤Î°Õ¿Þ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤»ý¤ÁÊý¤äÎÏ²Ã¸º¤È¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤ò¼«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢½ÇÊìB¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î¾õ¶·¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë°ìÉôÈ¿¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤ËÌÕÌÜÅª¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÇÉã¤«¤éÈï³²¼Ô¤ÎÂ¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦Ì¿Îá¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢½ÇÊìB¤ä½ÇÊìA¤ËÂÐ¤·¤ÆË½ÎÏ¤Ï²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«¿È¤ä½ÇÊìA¤ËÄ¾¤Á¤Ë½ÅÂç¤Ê´í³²¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢½ÇÊìA¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢½ÇÊìB¤â¡¢ËÜ·ïÅöÆü¡¢Ä«¤«¤éÈï³²¼Ô¤ÎÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¾å¡¢½ÇÉã¤ËÈï³²¼Ô¤ÎÂ¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦Ì¿Îá¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°ÞÅù¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¡¢Èï³²¼Ô¤¬Å´¥Ð¥¤¥Ö¤Ç²¥¤é¤ì¤ëÅù¤ÎË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·ÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤é¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¤ÇÈï³²¼Ô¤ÎÎ¾Â¤ò¤Ä¤«¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢½ÇÉã¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼êÃÊ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½ÇÊìB¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î»àÂÎ¤ò¼Î¤Æ¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤áÈï¹ð¿Í¤éÂð¤ò½Ð¤ëºÝ¤Ë¡¢Æ±¹Ô¤òµñÈÝ¤·¤¿¤ê¡¢½ÇÉã¤ËÂÐ¤·¡¢»àÂÎ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼êÃÊ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢½ÇÊìB¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¿Í¤¬¤½¤Î¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢½ÇÉã¤«¤éÌ¿Îá¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê½¾¤¦¤Û¤«¤Ê¤¯¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î»àÂÎ¤ò¼Î¤Æ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¤ê¤¹¤ë°Ê³°¤ËÁ´¤¯ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ë¸ÂÅª¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢Å¬Ë¡¹Ô°Ù¤Î´üÂÔ²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤¬ÁêÅöÄøÅÙÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡üÎÌ·º¤ÎÍýÍ³¤ÎÍ×»Ý
1
ËÜ·ï¡¢Èï¹ð¿Í3Ì¾¤È½ÇÉã¤¬¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢Êì¿Æ¤Î»Ò¤Ç¡¢½ÇÊìAµÚ¤Ó½ÇÊìB¤é¶¦ÈÈ¼Ô¤Î±ù¤Ç¤¢¤ëÈï³²¼Ô¡ÊÅö»þ6ºÐ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»àË´¤µ¤»¡¢¤½¤Î»àÂÎ¤ò°äÀï¤·¤¿½ý³²Ã×»àµÚ¤Ó»àÂÎ°ä´þ¤Î»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
Èï¹ð¿Í3Ì¾¤ÎÎÌ·º¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÛÈ½°÷ÎÌ·º¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¤â»²¾È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸¡º÷¾ò·ï¤Ï¡¢ÈÈ¹ÔÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê½èÃÇºá¡Ë½ý³²Ã×»à¡×¡¢¡Ö¡ÊÆ°µ¡¡Ë»ùÆ¸µÔÂÔËô¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î²ÈÂ²´Ø·¸¡×¡¢¡Ö¡Ê½èÃÇºá¤ÈÆ±°ìËô¤ÏÆ±¼ï¤Îºá¤Î·ï¿ô¡Ë 1·ï¡×¡¢¡Ö¡ÊÈï¹ð¿Í¤«¤é¸«¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÎ©¾ì¡Ë »ÒËô¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¿ÆÂ²¡×¡¢¡Ö¡ÊÎÌ·º¾å¹ÍÎ¸¤·¤¿Á°²Ê¤ÎÍÌµ¡Ë ¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤·¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤«¤é¸«¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÎ©¾ì¡×¤Ï¡¢½ÇÊìAµÚ¤Ó½ÇÊìB¤ÎÎÌ·º¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î¿ÆÂ²¡×¤È¤·¡¢Êì¿Æ¤ÎÎÌ·º¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¦ÈÈ¼Ô´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÈï¹ð¿Í3Ì¾¤ÎÎ©¾ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½ý³²Ã×»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ°µ¡¤ò¸ÂÄê¤»¤º¡¢¡Ö¶¦ÈÈ´Ø·¸Åù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼Â¹Ô¶¦Æ±ÀµÈÈ¡¢½¾Â°Åª¡×¤È¤·¤¿ÎÌ·º¥Ç¡¼¥¿¤â»²¾È¤·¤¿¡£
2
ÈÈ¹ÔÁ´ÂÎ¤ÎÈÈ¾ð¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÎÌ·º¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë½ý³²Ã×»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¤é¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¤¤À½¢³ØÁ°¤Î6ºÐ¤È¤¤¤¦ÍÄ¤¤Èï³²¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¤ä¡¢½ÇÉã¡¦½ÇÊì¤«¤é¡¢¸å½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¶¯ÅÙ¤«¤ÄÍýÉÔ¿Ô¤ÊË½¹Ô¤ò²Ã¤¨Â³¤±¤é¤ì¤¿Ëö¤Ë»à¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆùÂÎÅª¶ìÄË¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ÎÀäË¾´¶¤ä¡¢¾Íè¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿ÌµÇ°¤µ¤Ï»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ë¡£ÂçÊÑÄË¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤ÏÀ¿¤Ë½ÅÂç¤Ç¤¢¤ë¡£
Èï¹ð¿Í¤é¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÂÎÄ´¤Î°¤¯¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤µ¤»¤¿¾å¡¢Î¾¼êÎ¾Â¤ò»ý¤Á¡¢¹Å¤¤Å´¥Ñ¥¤¥×¤ÇÇØÃæ¤òÂ¿¿ô²ó²¥¤ê¡¢¹¹¤Ë¡¢¼ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤¿¤ê¡¢Å´¥Ð¥¤¥Ö¤ÇÇØÃæ¤òÂ¿¿ô²ó²¥¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇØÃæ¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂ¿¿ô²óÈô¤ÓÄ·¤Í¤¿¤êÆ§¤ß¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤¿¡¢À®¿Í4Ì¾¤¬¡¢ÍÄ¤¯¡¢¼å¤Ã¤ÆÄñ¹³¤â½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÊýÅª¤«¤Ä¶¯ÅÙ¤ÊË½¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÂÖÍÍ¤Ï´í¸±À¤¬¹â¤¯¡¢°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¾å¡¢Èï¹ð¿Í¤é¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤ËÈï³²¼Ô¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÍÈ¯Åª¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï½¬Åª¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÁØ°¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¤é¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÈ¯³Ð¤òÌÈ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Èï³²¼Ô¤Î»àÂÎ¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ±£Æ¿¤·¤¿¾å¡¢Áð¤à¤é¤ÎÃæ¤ËÅê¤²¼Î¤Æ°ä´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÈÈ¹ÔÁ´ÂÎ¤ÎÈÈ¾ð¤ÏÁêÅö°¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£
3
¤½¤³¤Ç¡¢³ÆÈï¹ð¿Í¸ÄÊÌ¤ÎÈÈ¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£
¡Ê1¡ËËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤Î¼çÈÈ¤Ï½ÇÉã¤Ç¤¢¤ë¡£
½ÇÉã¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤äË½ÎÏÅù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈï¹ð¿Í3Ì¾¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢Êì¿Æ¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¡¢¼»ÅÊ¿´Åù¤«¤éÊì¿Æ¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ëÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«¤éËô¤ÏÈï¹ð¿Í3Ì¾¤ËÌ¿Îá¤·¤ÆÆü¾ïÅª¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜ·ïÅöÆü¤â¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯ÂçÊØ¤òÏ³¤é¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Èï³²¼Ô¤Ë²×Î©¤Á¡¢½ÇÊìAµÚ¤Ó½ÇÊìB¤Ë¼êÂ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¾å¡¢Êì¿Æ¤ËÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ´¥Ñ¥¤¥×¤Ç²¥¤é¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¼«¤é¤â¼ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤¿¤ê¡¢ÇØÃæ¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈô¤ÓÄ·¤Í¤¿¤êÆ§¤ß¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¶¯ÅÙ¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï³²¼Ô¤Î»àÂÎ¤ò°ä´þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¡¢ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Æ±¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò±¿¤Ð¤»¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤â½ÇÉã¤Ç¤¢¤ë¡£
¶¦ÈÈ¼Ô´Ö¤Ç¤½¤ÎÀÕÇ¤¤¬ºÇ¤â½Å¤¤¤Î¤¬½ÇÉã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Èï¹ð¿Í3Ì¾¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â½ÇÉã¤ËÌ¿Îá¤µ¤ì¤ÆËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢½¾Â°Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê2¡Ë½ÇÊìAµÚ¤Ó½ÇÊìB¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤äË½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÇÉã¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢½ÇÉã¤ËÌ¿Îá¤µ¤ì¤ÆËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ï½¾Â°Åª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
½ÇÊìA¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÎ¾¼ê¤ò»ý¤Á¡¢½ÇÊìB¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÎ¾Â¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈï³²¼Ô¤ò¶¯¤¯²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾Èï¹ð¿Í¤Ë¤è¤ëË½¹Ô¤½¤ì¼«ÂÎ¤Î´í¸±À¤Ï¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎË½¹Ô¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Î¾Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«¿È¤äÈï³²¼Ô¤ò´Þ¤àÂ¾¤Î²ÈÂ²¤¬¤è¤ê·ã¤·¤¤Ë½ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ³ÆË½¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤Î²Ã³²¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Á°µÇ§Äê¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Î¾Èï¹ð¿Í¤Î´üÂÔ²ÄÇ½À¤ÎÄøÅÙ¤¬ÁêÅöÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤Ã¤ÆËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¾Èï¹ð¿Í¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤ÎÁ´ÂÎ¤ÎÈÈ¾ð¤Ï½Å¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½ÇÊìAµÚ¤Ó½ÇÊìB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î½¾Â°Åª¤ÊÎ©¾ì¤ä¡¢Ë½¹ÔÂÖÍÍ¡¢´üÂÔ²ÄÇ½À¤ÎÄøÅÙÅù¤Ë¾È¤é¤·¡¢Æ±¼ï»ö°Æ¤ÎÎÌ·º·¹¸þ¤â»²¾È¤¹¤ë¤È¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÉÕ¤¹Í¾ÃÏ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡Ê3¡ËÊì¿Æ¤Ï¡¢ÆùÂÎÅªË½ÎÏ¤äÀÅªË½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÇÉã¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢½ÇÉã¤ËÌ¿Îá¤µ¤ì¤ÆËÜ·ïÈÈ¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ï½¾Â°Åª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Êì¿Æ¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¡¢¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¹Å¤¤Å´¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤½¤ÎÇØÃæ¤òÂ¿¿ô²ó²¥ÂÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÎÏ²Ã¸ºÅù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÄË¤¤¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÁê±þ¤ÎÎÏ¤Ç²¥ÂÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÂÖÍÍ¤Ï´í¸±¤Ç°¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¸¡»¡´±¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÎË½¹Ô¤¬Èï³²¼Ô¤Î»à°ø¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¾Úµò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤ÊÂ»½ý¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÇØÃæ¤ËÆßÂÎ¤Ë¤è¤ëÂÇËÐ¡¢°µÇ÷¡¢»¤²á¤Ë¤è¤ëÈé²¼ÁÈ¿¥¤Î¹âÅÙºÃÀ¿Åù¤ÎÊ£¿ô¤ÎÂ»½ý¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¤ÈÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢½ÇÉã¤ÎË½¹Ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÂÎ´´Éô°µÇ÷¤äðôÉô°µÇ÷¤Î»à°ø¤ËÂÐ¤¹¤ë´óÍ¿¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ÎÉ¾²Á¤Ï¸·Ì©¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢½ÇÉã¤¬Èï³²¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤Ê¤É¤·¤¿Ë½¹Ô¤â½ãÂÎ¤Ë¤è¤ëË½¹Ô¤ËÅö¤¿¤êÆÀ¤ë¤³¤È¡¢Êì¿Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¶¡½Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Å´¥Ð¥¤¥Ö¤ò°Ø»Ò¤ËÅö¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢ÎÏ¤ò¼å¤á¤Æ²¥ÂÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢Êì¿Æ¤ÎË½¹Ô¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Î»à°ø¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¤È¤Þ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
³Î¤«¤Ë¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤ë·Ð°ÞÅù¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Êì¿Æ¤Ï¡¢½ÇÉã¤Ë¶¯¤¯¼¹Ãå¤µ¤ì¤Æ¹ÔÆ°¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ËÌ£Êý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢½ÇÉã¤«¤é·ã¤·¤¤ÆùÂÎÅªË½ÎÏ¤äÀÅªË½ÎÏ¤ò·«¤êÊÖ¤·²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Ï¡¢½ÇÉã¤ËË½ÎÏ¤Ë¤è¤ê¶¯¤¯»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ·ïÅöÆü¡¢½ÇÉã¤«¤éÈï³²¼Ô¤òÅ´¥Ñ¥¤¥×¤ÇÃ¡¤¯¤è¤¦Ì¿Îá¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ²Ã¸ºÅù¤·¤Æ¼«¤éË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë·ã¤·¤¤Ë½¹Ô¤òÈò¤±¤è¤¦¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ·ïÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Êì¿Æ¤Ï½ÇÉã¤ËÌ¿Îá¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐËÜ·ïÈÈ¹Ô¤Ë¤ÏµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ËÍÍø¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Êì¿Æ¤Ï¡¢½ÇÉã¤«¤é·ã¤·¤¤ÆùÂÎÅªË½ÎÏ¤äÀÅªË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢Êì¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼à¤à¤Ù¤»ö¾ð¤È¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¡¢Êì¿Æ¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È¤¤¤¦Èï³²¼Ô¤òºÇ¤â¼é¤ë¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èï³²¼Ô¤¬Ä«¤«¤éÂÎÄ´¤¬°¤¯¡¢Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¼¡Âè¤Ë¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤é¤Î´Ç¸îÅù¤ò¤»¤º¡¢½ÇÉã¤Ë¤è¤ëË½¹Ô¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤½¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤Ã¤ÆÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ´¥Ñ¥¤¥×¤Ç²¥ÂÇ¤·¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÄË¤¤¤È¶«¤ó¤Ç¤â»ß¤á¤º¡¢µß¸îÅù¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Èï³²¼Ô¤Î»àË´¸å¡¢»àÂÎ¤òÁð¤à¤é¤Ë°ä´þ¤¹¤ë¤Î¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Êì¿Æ¤¬¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤Ã¤ÆËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°Õ»×·èÄê¤Ï¡¢¶¯¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
°Ê¾å¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÈÈ¾ð¤Ï½ÇÊìAµÚ¤Ó½ÇÊìB¤è¤ê¤âÁêÅö½Å¤¯¡¢Æ±¼ï»ö°Æ¤ÎÎÌ·º·¹¸þ¤â»²¾È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î½¾Â°Åª¤ÊÎ©¾ì¤ä·Ð°ÞÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÉÕ¤¹Í¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â·º¤Ë½è¤¹¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
4
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢³ÆÈï¹ð¿Í¤Î°ìÈÌ¾ð¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£
¡Ê1¡Ë½ÇÊìAµÚ¤Ó½ÇÊìB¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡¢±ù¤Ç¤¢¤ëÈï³²¼Ô¤ò»àË´¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯¤¯¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¾å¡¢ÆÃ¤Ë½ÇÊìA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ²±¤Î·çÍîÅù¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤¬·òËº¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢µ²±¤Î¸Â¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤ò¶¡½Ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾Èï¹ð¿Í¤È¤âÁ°²ÊÁ°Îò¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊ¡»ã¤ÎÀìÌç²È¤¬¾ð¾õ¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¸å¤Ï¡¢Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤ÇÆþ±¡¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ä¹ÔÀ¯¤È¤âÏ¢·È¤·¤ÆÊ¡»ãÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤ë»Ý¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê2¡ËÊì¿Æ¤Ï¡¢²æ¤¬»Ò¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò¶¯¤¯¸å²ù¤·¡¢¿¼¤¯Èá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Êì¿Æ¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¸å¤Ë¤Ï·Ù»¡´±¤ò»àÂÎ¤Î°ä´þ¾ì½ê¤Þ¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ²±¤Î¸Â¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤ò¶¡½Ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Êì¿Æ¤Î²ÈÄí´Ä¶¤¬ÉÔ¶ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Êì¿Æ¤ËÁ°²ÊÁ°Îò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Ê¡»ã¤ÎÀìÌç²È¤¬¾ð¾õ¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¸å¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÎÆÃÀ¤äÃÎÅª¾ã³²Åù¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸å¸«À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢Ê¡»ãÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯»Ý½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊì¿Æ¤ËÍÍø¤Ë¹ÍÎ¸¤Ç¤¤ë»ö¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÂÐ±þ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ·ï¤Ç´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿Àº¿À²Ê°å»Õ¤é¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
5
°Ê¾å¤Î»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢½ÇÊìAµÚ¤Ó½ÇÊìB¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼çÊ¸¤Î·º¤Ë½è¤·¤¿¾å¡¢¼Ò²ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¤éÈÈ¤·¤¿ºá¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ì¤ÐËÜ·ï¤Î¤è¤¦¤ÊÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤òËÉ¤²¤¿¤Î¤«¹Í¤¨¤ÆÈ¿¾Ê¤ò¿¼¤á¡¢¹¹À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·º¤ÎÁ´Éô¤Î¼¹¹Ô¤òÍ±Í½¤¹¤ë¤Î¤¬ÁêÅö¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Êì¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÍø¤ÊÈÈ¾ðµÚ¤Ó°ìÈÌ¾ð¾õ¤ò½½Ê¬¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÈÈ¾ð¤Î½Å¤µ¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¼Â·º¤ÏÌÈ¤ì¤º¡¢ÍÍø¤Ê»ö¾ð¤Ï·º´ü¤ÎÅÀ¤Ç¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¼çÊ¸¤Î·º¤òÎÌÄê¤·¤¿¡£