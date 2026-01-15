20ºÐÆüËÜ¿Í¤¬²¤½£°ÜÀÒ¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¡¡¾º³Ê¤òÃÖ¤ÅÚ»º¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î»þ¤¬¡×
J1¾º³Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å¸ÍMFã·Æ£½ÓÊå¤¬KVC¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ø
¡¡J1¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï1·î14Æü¡¢MFã·Æ£½ÓÊå¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼1ÉôKVC¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²¤½£Ä©Àï¤ò·èÃÇ¤·¤¿20ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î»þ¤¬¡Ä¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤«ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¡×¤ÈÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ã·Æ£¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¶Í¸÷³Ø±à¹â¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë¿å¸Í¤Ø²ÃÆþ¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏJ2¥ê¡¼¥°27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ8ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëJ1¾º³Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢À¤³¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡ã·Æ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¥×¥í¤ØÆ³¤¤¤¿À¾Â¼Á°GM¤äµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤¿¿¹Á°´ÆÆÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï20ºÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤¿¤éÉáÄÌ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤¿Æ»¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÇ®¤¤·è°Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤Ë¹ì¤«¤»¡×¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Çµã¤¯¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤«ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¸ø¼°È¯É½¤¬¡Ä¡×¡Ö´ò¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢Èá¤·¤¯¤â¤¢¤ë¡×¡ÖAÂåÉ½¤ÇË½¤ì¤ë»Ñ¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î»þ¤¬¡Ä¡×¤È¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£J2¤«¤éÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¼ã¤ºÍÇ½¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë