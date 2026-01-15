¡Ö¿ôÆÈ¡×¤ò²ò¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃËÀ
¿ôÆÈ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤´¤È¤Ë¶èÀÚ¤é¤ì¤¿ÏÈÆâ¤Ë1¡Á9¤Î¿ô»ú¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥º¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤â¡ÖSudoku¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿ôÆÈ¤ò²ò¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î¾ÉÎãÊó¹ð¤¬¡¢°å³Ø»ï¤ÎJAMA Neurology¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Seizures From Solving Sudoku Puzzles | Epilepsy and Seizures | JAMA Neurology | JAMA Network
Diagnostic dilemma: A man's sudden seizures were set off by sudoku | Live Science
https://www.livescience.com/health/mind/diagnostic-dilemma-a-mans-sudden-seizures-were-set-off-by-sudoku
2008Ç¯11·î¡¢Åö»þ25ºÐ¤À¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¿ÍÃËÀ¤Ï¥¹¥¡¼Î¹¹ÔÃæ¤ËÀãÊø¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Í§¿Í¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î15Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀã¤ËÀ¸¤Ëä¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÀ¸¤Ëä¤á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄã»ÀÁÇ¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¡¢ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÄã»ÀÁÇ¾É¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿Æ°¾ã³²¤ò´µ¤¤¡¢Êâ¤¯»þ¤ÈÏÃ¤¹»þ¤ËµÓ¤È¸ý¤Î¶ÚÆù¤ËÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¤±¤¤¤ì¤ó¤¬µ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¥±¥¬¤Î¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ÜÀß¤Ë°Ü¤ê¡¢»ö¸Î¤ÎÁ°¤«¤é¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿ôÆÈ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃËÀ¤¬¿ôÆÈ¤ò²ò¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Èº¸ÏÓ¤Î¤±¤¤¤ì¤ó(´ÖÂåÈ¯ºî)¤¬·«¤êÊÖ¤·È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£º¸ÏÓ¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤Ï¿ôÆÈ¤ò²ò¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤È»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°å»Õ¤é¤ÏÃËÀ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ü¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇ¾¥¹¥¥ã¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Ç¾ÇÈ¸¡ºº¤ÇÇ¾É½ÌÌ¤Î³èÆ°¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´µ¼Ô¤ÎÇ¾¤Ï±¦Â¦¤ª¤è¤ÓÃæ¿´Æ¬ÄºÍÕ¤ÎÈ¯ºî¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢È¯ºî¤ÏÇ¾¤Î±¦È¾µå¤ÎÃæ¿´ÎÎ°è¤ª¤è¤ÓÆ¬ÄºÍÕ¤«¤éÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯ºî¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¼À´µ¤ä°Û¾ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë°å»Õ¤é¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¿ôÆÈ¤ò²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·ìÎ®¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÇ¾Á´ÂÎ¤Î³èÆ°¤òÄÉÀ×¤¹¤ëµ¡Ç½Åª¼§µ¤¶¦ÌÄ²èÁüË¡(fMRI)¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£fMRI¤Î·ë²Ì¡¢¿ôÆÈ¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÃËÀ¤ÎÇ¾¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÀ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆ¬ÄºÍÕ¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¶¯¤¤³èÆ°¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¾¤ÎÇò¼ÁÁ¡°Ý¤ò¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë³È»¶¥Æ¥ó¥½¥ë²èÁüË¡¤Ç¾ÜºÙ¤Ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÇ¾ÎÎ°è¤ÇÍÞÀ©ÀÁ¡°Ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÎÆ¬ÄºÍÕÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëÍÞÀ©ÀÁ¡°Ý¤¬Â»½ý¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÀãÊø¤Ë¤è¤ëÄã»ÀÁÇ¾É¤¬¸¶°ø¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾³èÆ°¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÇò¼ÁÁ¡°Ý¤òÁÓ¼º¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤Îº¸ÏÓ¤òÁö¤ë¿À·Ð¤Î³èÆ°¤ÏÄÌ¾ï¤Î3ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ¬ÄºÍÕÃæ¿´Éô¤Î²á¾ê³èÀ¤¬È¿¼Í¤Æ¤ó¤«¤ó¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤È°å»Õ¤é¤Ï·ëÏÀÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
È¿¼Í¤Æ¤ó¤«¤ó¤ÏÆÃÄê¤Î¸÷¤ä²»¤È¤¤¤Ã¤¿»É·ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ºî¤¬Í¶È¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¿ôÆÈ¤ò²ò¤¯ºÝ¡¢¿ô»ú¤ò3¼¡¸µÅª¤ËÁÛÁü¤·¤Æ½çÈÖÄÌ¤êÊÂ¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¡Ö3¼¡¸µÅª¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤¬È¯ºî¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤ÏÆÉ½ñ¤äÉ®µ¡¢·×»»¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤Ç¤ÏÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥é¥ó¥À¥à¤ËÊÂ¤ó¤À¿ô»ú¤ò¾®¤µ¤¤Êý¤«¤éÂç¤¤¤Êý¤Ø¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ë³Ð¶õ´Ö¥¿¥¹¥¯¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢È¯ºî¤¬Í¶È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ë¤Ï¹³¤Æ¤ó¤«¤óÌô¤¬½èÊý¤µ¤ì¡¢È¯ºî¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï2015Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç5Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Íý³ØÎÅË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊâ¹Ô»þ¤äÈ¯ÏÃ»þ¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÆÈ¤ò²ò¤¯¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£