¹âÅèÀ¯¿¤¬ÉðÅÄ¿®¸¼Ìò¡¡¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï£¶²óÌÜ¤Î½Ð±é¡¡¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¿·¥¥ã¥¹¥È£·¿ÍÈ¯É½
¡¡£Î£È£Ë¤Ï£±£µÆü¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¡¢ÆüÍË¡¦¸å£¸»þ¡Ë¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò£·¿ÍÈ¯É½¤·¡¢¹âÅèÀ¯¿¤¬ÉðÅÄ¿®¸¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¹âÅè¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤Ï¡¢£±£¶Ç¯¡Ö¿¿ÅÄ´Ý¡×¤ÇËÌ¾ò»áÀ¯¤ò±é¤¸¤Æ°ÊÍè£¶ÅÙÌÜ¡¢
¡¡Ë¿Ã·»Äï¤¬»Å¤¨¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ëÉðÅÄ¿®¸¼¤ò±é¤¸¤ë¹âÅè¤Ï¡¢½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿¿¿´¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡£¡Öº£²ó¤â½é¿´¤òËº¤ì¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¿·Á¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹ÓÌÚÂ¼½ÅÌò¤Ï¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¡¢Àõ°æµ×À¯Ìò¤Ï±ÝÌÚ¹§ÌÀ¡¢Ä«ÁÒµÁ·ÊÌò¤ÏÄá¸«Ã¤¸ã¡¢ÀÐÀî¿ôÀµÌò¤ÏÇ÷ÅÄ¹§Ìé¡¢µÜÉô·Ñ½áÌò¤Ï¥É¥ó¥Ú¥¤¡¢ºØÆ£Æ»»°Ìò¤ÏËûÀÖÑ»¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÃçÌî¤¬Ë¿Ã½¨Ä¹¡ÊË¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡ËÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡½¨Ä¹¤Î·»¤Ç¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤¹Àï¹ñÉð¾¡¦Ë¿Ã½¨µÈÌò¤ÏÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡£¤Û¤«¤Ë¤â¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤Î¾®·ª½Ü¡¢¿®Ä¹¤ÎËå¡¦¤ª»ÔÌò¤ÎµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡¢Ë¿Ã·»Äï¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÆÁÀî²È¹¯Ìò¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤Ê¤É¤¬½Ð±é¡£µÓËÜ¤Ï¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿È¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬Ã´Åö¡£¸ì¤ê¤Ï½÷Í¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£