¤â¤â¥¯¥íÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¡¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö£²£°Âå¤Î¤³¤í¤ÏÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼£Ú¡×¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤¬£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨²ñ¡Ö¹¥¤¤Ë¤¹¤Ê¤ª¤ËÀ¸¤¤Æ¤ß¤ëÅ¸¡¡£×£É£Ô£È¡¡£Í£Ù¡¡£Í£Å£Ì£Ï£Ä£Ù¡×¡Ê£²£±Æü¤Þ¤Ç¡¢Æ±½ê¡Ë¤Î¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Å¸¼¨²ñ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤â¤Î¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿É´ÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö£²£°Âå¤Î¤³¤í¤ÏÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££³£°Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Í§Ã£¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ£²£°Âå¡¢£±£°Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÏÃ¤òº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ëÂçÀÚ¤µ¤òµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍ¾Íµ¤â¾¯¤·¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤òË«¤á¤ë¤³¤È¤â¡Ö¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö£±Æü¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÈÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡££²£°Âå¤Î¤³¤í¤è¤ê¤Ï¡¢¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡££³£°Âå¤ò·Þ¤¨¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë»þ´Ö¤¬¤â¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢£´£¸¼ïÎà¤Î¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤«¤éº£Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò£´¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤¿¤Æ¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡££´£¸¼ïÎà¤«¤é¡ÖµÙ¤ß¤ò¤¿¤Î¤·¤à¡×¤òÁªÂò¤·¤¿É´ÅÄ¡£¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ä«ÆüÆà±û¤«¤éÄ«³è¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ«¤Ï¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÄ«¤«¤é¹ÔÆ°¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¼¤ÒÍ¶¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤¼¤ÒÄ«³è¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£