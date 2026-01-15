ÃæÈøÌÀ·Ä¡¢55Ç¯Á°¤Î¥¢¥á¼Ö¤Ë¡È¥Ä¥ä¤¢¤ê¡É¥Ç¥«¡¼¥ë¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¡¡µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿°¦¼Ö¤ò¸ø³«¡Ö½Â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¤¢¤ë¤Ê¡¼¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä¡Ê37¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡É55Ç¯Á°¤Î°¦¼Ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÀ¨¤¤åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë!!¡×¡È¥Ä¥ä¤¢¤ê¡É¥Ç¥«¡¼¥ë¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿ÃæÈøÌÀ·Ä¤Î°¦¼Ö
¡¡ÃæÈø¤Ï¡Ö¡Ú¥¢¥á¼Ö¡Û55Ç¯Á°¤Î°¦¼Ö¤¬»Ä¹ó¤Ê»Ñ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Äµã¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥µ¥Ó¤¬¹ó¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿ô¥ö·îÁ°¤ËÍÂ¤±¤¿°¦¼Ö¤Î¥¢¥á¼Ö¡Ö1971Ç¯ Plymouth Cud a¡×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î°¦¼Ö¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¡¢¼ÖÂÎ¸åÊý¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥Ä¥ä¤¢¤ê¤Î¥Ç¥«¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ã¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¿°¦¼Ö¤Ë¡Ö¥Ð¥ê¥Ã¤ÈÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤¤¤è¤Í¡×¤ÈËþÂµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎ¢¤ËµëÌý¸ý¤¬¤¢¤ë¡¢7200cc¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖCUDA½Â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼ ¥¢¥á¼Ö¤ÏÃË¤Î¥í¥Þ¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡×¡ÖÅÔÆâ¤òÁö¤Ã¤¿¤éÌÜ¤ò°ú¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë!!¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ö¡ª¥¢¥á¼ÖÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤cuda¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥á¼Ö¥í¥Þ¥ó¤¢¤ë¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥¢¥á¼Ö¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
