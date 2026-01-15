¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼/U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡ÛDÁÈ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬¸åÈ¾AT¤Ë2ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡¡Ãæ¹ñ¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ç2°ÌÆÍÇË¡¡·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð8¥Á¡¼¥à½Ð¤½¤í¤¦
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×(ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢)
U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Ï14Æü¡¢DÁÈ¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡¤ÁÅÀ4¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤Ï4°Ì¤Î¥¿¥¤¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç½øÈ×¤«¤é¥¿¥¤¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¼ºÅÀ¤Î´íµ¡¤ò¾·¤¤Þ¤¹¤¬Ãæ¹ñ¤ÎGK¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ªÁª¼ê¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃæ¹ñ¤â¹¶¤á¹þ¤ß¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ò²Ì´º¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç·è¤á¤¤ì¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì»î¹ç¤Ï¤É¤Á¤é¤â·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤Î·ãÆ®¤Ë¡£2°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï3°Ì¤Î¥¤¥é¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢Á°È¾¤«¤é¹¶¤á¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬·è¤á¤¤ì¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾18Ê¬¤ËPK¤ò¸¥¾å¤·ÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à(AT)3Ê¬¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë4Ê¬¸å¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬¼ó°ÌÆÍÇË¡£Ãæ¹ñ¤¬2°Ì¤Ç¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£Âç²ñ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à¤¬Á´¤Æ½Ð¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÂè3Àá·ë²Ì¤ÈÂÐÀïÍ½Äê
¡Ú¥°¥ë¡¼¥×A¡Û
¥è¥ë¥À¥ó 1-0 ¥¥ë¥®¥¹¶¦ÏÂ¹ñ
¥Ù¥È¥Ê¥à 1-0 ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢
¡Ú¥°¥ë¡¼¥×B¡Û
ÆüËÜ 2-0 ¥«¥¿¡¼¥ë
UAE 1-1 ¥·¥ê¥¢
¡Ú¥°¥ë¡¼¥×C¡Û
¥ì¥Ð¥Î¥ó 1-0 ¥¤¥é¥ó
¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó 2-0 ´Ú¹ñ
¡Ú¥°¥ë¡¼¥×D¡Û
¥¿¥¤ 0-0 Ãæ¹ñ
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ 2-1 ¥¤¥é¥¯
¡ãAÁÈ¡ä
1°Ì¥Ù¥È¥Ê¥à
2°Ì¥è¥ë¥À¥ó
¡ãBÁÈ¡ä
1°ÌÆüËÜ
2°ÌUAE
¡ãCÁÈ¡ä
1°Ì¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó
2°Ì´Ú¹ñ
¡ãDÁÈ¡ä
1°Ì¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
2°ÌÃæ¹ñ