¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢À¸¸å7¥«·î¤Î»°ÃË¤ò¼«Âð¤ÇË½¹Ô¤·¡¢³°½ýÀÇ¾¾ã³²¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ÎÌµ¿¦ÇßÂô°¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¡á²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¡£Ç§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢2024Ç¯7·î22Æü¡¢¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÀ¸¸å7¥«·î¤Î¸ñ¼ùÅÍ¤Á¤ã¤ó¤ËË½¹Ô¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íâ23Æü¤ËÉÂ±¡¤«¤é¡Ö³°½ý¤Î¤¢¤ëÆý»ù¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£22Æü¤ËÇßÂôÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«¤é119ÈÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸©·Ù¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÄ°¼è¤Ë¡Ö¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¸ÆµÛ¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£