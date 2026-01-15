É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢20Âå¤Ï¡ÖÇº¤à²Ë¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¡×30Âå¤ÎÊÑ²½¸ì¤ë¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡¢¤È¡Ä¡×
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Ç¡Ö¹¥¤¤Ë¤¹¤Ê¤ª¤ËÀ¸¤¤Æ¤ß¤ëÅ¸¡¡WITH MY MELODY¡×¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯ÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¡ÈÀ¸¤Êý¡É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¡£¼«¿È¤â30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö20Âå¤Î¤³¤í¤ÏÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÇº¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Çº¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â¿Ë»¤Ê20Âå¤ò¤Ø¤Æ¡Ö30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1ÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ä¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢Çº¤ß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡È¥Þ¥¤¥á¥í¤ÊÀ¸¤Êý¡É¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òË«¤á¤ë¤³¤È¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤ËÁÇÄ¾¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤òË«¤á¤ë¤Î¤âÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö1Æü¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤ª»Å»ö¤Î¤³¤È¤Ç¡Ø¤â¤Ã¤È¤¢¤¢¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤â20Âå¤Î¤³¤í¤è¤ê¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡¢¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÊñ¤ß¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï²ñ¾ì¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¿Í¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¡¢¼«Ê¬¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¿·¤¿¤ËÃÎ¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£