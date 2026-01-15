JFA¤¬¼ã¼ê°éÀ®¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹Ã»´üÎ±³Ø¤òÈ¯É½¡¡Áª¼ê¸¢À©ÇÆ¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦ÃÝÌî¤äÂçµÜ¡¦¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¤é4Áª¼ê¤¬»²²Ã
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤¬14Æü¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎDFÃÝÌîÉöÂÀ¤äJ2ÂçµÜ¤Î¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¤Ê¤É4Áª¼ê¤ò¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ØÃ»´üÎ±³Ø¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
JFA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö°éÀ®Ç¯Âå±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È JFA ¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ DREAM ROAD¡Ê¥É¥ê¡¼¥à¥í¡¼¥É¡Ë¡×¤Î2025Ç¯ÅÙ¤ÎÃ»´üÎ±³ØÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥àFC¤ØÁíÀª15Áª¼ê¡Ê±ä¤Ù19Áª¼ê)¤òÇÉ¸¯¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥ê¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎUANL¥Æ¥£¥°¥ì¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥³¥â1907¤Ç¡¢ÁíÀª21Áª¼ê¤¬µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËÃ»´üÎ±³Ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀèÆü¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÃÝÌîÉöÂÀ¡ÊDF¡Ë¡¢¿·³ãU-18¤Î¾¾±ºÂçæÆ(GK)¡¢ÇðU-18¤Î²ÃÌÐ·ëÅÍ¡ÊMF¡Ë¡¢J2ÂçµÜ¤Î¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¡ÊFW¡Ë¤Î4Ì¾¡£´ü´Ö¤Ï1·î23Æü¤«¤é2·î8Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
Î±³Ø¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÝÌî¤Ï¡Ö·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£