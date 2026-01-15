¥µ¥é¡¼¤Î¡ÈAFCON¤Î¼ö¤¤¡É¤ÏÂ³¤¯¡©¡¡¤Þ¤¿¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤é¤º¡¢¥Þ¥ÍÍÊ¤¹¤ë¥»¥Í¥¬¥ë¤Ë3ÅÙÌÜ¤ÎÇÔËÌ
¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½¤È¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¤¬·ãÆÍ¡£78Ê¬¤Î¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¥»¥Í¥¬¥ë¤¬1-0¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼ÍÊ¤¹¤ë¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±Âç²ñ¤Ç7ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¹ñ¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥µ¥é¡¼¤¬ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2010Ç¯¤«¤é¤ÏÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ä°Ê¾å¤Ë¤³¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤ó¤À¡×
±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤Ï¡Ö¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤ÎAFCON¤Î¼ö¤¤¤ÏÂ³¤¯¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥é¡¼¤â¡¢AFCON¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£
¥¨¥¸¥×¥È¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥µ¥é¡¼¤Ï¤Þ¤À¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢³Î¼¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥é¡¼¤È¥Þ¥Í¤À¤¬¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤ÊúÍÊ¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Á°È¾¤Î½ªÈ×¤Ë¥µ¥é¡¼¤¬¥Þ¥Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÈÈ¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¥Ù¥ó¥Á¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£