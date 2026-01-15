JR3¼Ò¡¢ºßÍèÀþ°ìÉôÆÃµÞÎó¼Ö¤ÎÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ²½´ü´Ö¤òÈ¯É½
JRÅìÆüËÜ¤ÈJRÅì³¤¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÎºßÍèÀþ¤Î°ìÉôÆÃµÞÎó¼Ö¤òÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë´ü´Ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÆÃµÞ¡Ö¤Ò¤À¡×¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×¡ÖÆîµª¡×¹æ¤ÎÁ´¶è´Ö¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢¡Ö¤Ò¤À¡×¹æ¤Ë¤ÏºÇÂç2Î¾¡¢¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×¹æ¤Ë¤Ï2Î¾¡¢¡ÖÆîµª¡×¹æ¤Ë¤Ï1Î¾¤Î¼«Í³ÀÊ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¹æ¤ÎÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¢¤ªËß¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¤âÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï4·î24Æü¤«¤é5·î6Æü¤Þ¤Ç¡¢8·î7Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¡¢9·î18Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¡¢12·î25Æü¤«¤é2027Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¡£
»ØÄêÀÊ¤¬ËþÀÊ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¼«Í³ÀÊÆÃµÞ·ô¤ÈÆ±³Û¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÎ©ÀÊÆÃµÞ·ô¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£