µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òÎ¹¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çò¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤äÇ®ÂÓ¿¢Êª¤¬¹¤¬¤ë¶õ´Ö¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡ÖÀèÆü¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏÅê¹Æ¡¢Disney Adventure¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¶õ¹ÁÆâ¤ÎJewel¤ÎÆâ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤·¤¿¡¼¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢1½µ´ÖÁ°¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÁ¥¤ÎÁë¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄ¯¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡Á¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿Åê¹Æ¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¥®¹ñºÝ¶õ¹ÁÆâ¤Î¡ÖJewel¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¥¬¥é¥¹Å·°æ¤«¤é¼«Á³¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à²¹¼¼É÷¤Î¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ë¤Ï¡¢ÎÐË¤«¤ÊÇ®ÂÓ¿¢Êª¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï±ß·Á¤Î¿å·Ê¤ò»ý¤ÄÊ®¿å¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¶õ´Ö¤ÎÃæ±û¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿µðÂç¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ç¡¢ÀÖ¡¦¶â¡¦ÎÐ¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤äÅÅ¾þ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Ï¥ó¥¿¡¼(¼«¾Î)¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡¼¡¼¡¼♡¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»ÑÀª¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤âÉ½¾ð¤Ï³Ú¤·¤²¤Ç¡¢ÊæÀî¤µ¤ó¤ÎÎ¹¤Î¹âÍÈ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«¥¯¥ë¡¼¥º¤â¤·¤¿¤¤¤Ê¡¼¡¼¡×¤È¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
