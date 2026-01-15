¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡È¹âÎð²½¡É¤ËÈ¼¤¦¡ÖÈ÷¤¨¡×¡Ä28ºÐ¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£³ÍÆÀ¤òÄó°Æ¡ÖÈà¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤À¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥É¥Î¥Ð¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÌî¼ê¤Î¹âÎð²½¤ËÈ÷¤¨¤ë¤«(C)Getty Images
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£¥ª¥Õ¤âÊä¶¯¤Î¼ê¤Ï´Ë¤á¤º¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Î¼é¸î¿À¤Ç¤¢¤ë¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¤¥Ð¥Í¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌî¼ê¤ÎÊä¶¯¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë²ÝÂê¤Î³°Ìî¼ê¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Digest¡Ù¤Î¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Î¥¹¥é¡¼µ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂÇ¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥É¥Î¥Ð¥ó¤ÎÊý¤¬Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤Ç¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î28ºÐ¡¢¥É¥Î¥Ð¥ó¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¥É¥Î¥Ð¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Êú¤¨¤ë±¦Íã¼ê¤Î¼éÈ÷²ÝÂê¤òÄ¾ÀÜ²ò·è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ä¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Ìî¼ê¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¥±¥¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÈ÷¤¨¡×¤ò¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ¸ü¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ð¥Í¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬³«Ëë¤ä¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ËËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥Î¥Ð¥ó¤ò²Ã¤¨¤ÆÆóÎÝ¤Î¼éÈ÷¤òÊ¬Ã´¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢½½Ê¬¤ËÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥É¥Î¥Ð¥ó¤Ï¸½ºß¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤É¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤â°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò¹ª¤ß¤Ë´ÉÍý¤·¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë½ã¿è¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÇÀþ¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥É¥Î¥Ð¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ¯¤ò¸ò´¹Í×°÷¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¥¹¥¨¡¦¥Ç¥Ý¡¼¥é¡¢¥¶¥¤¥¢¡¼¡¦¥Û¡¼¥×¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥¥ó¥Æ¡¼¥í¤È¤¤¤Ã¤¿ÍË¾³ô¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸ò¾Ä¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ð¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¸ò´¹Í×°÷¤Ï½½Ê¬¤ËµöÍÆ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³°Ìî¼êÉÔÂ¤òÊä¤¦²ò·èºö¤Ï¡¢¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ä¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤òFA¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¥É¥Î¥Ð¥ó¤¬º£¥ª¥ÕºÇÂç¤ÎÂÇ·âÊä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç´°àú¤ÊÊä¶¯¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]